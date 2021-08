Congo-Kinshasa: Coopération RDC-Zambie - Les experts démarquent les frontières de deux pays

C'est dans le cadre de la planification des frontières entre la République Démocratique du Congo et la Zambie que quelques experts de deux pays vont poursuivre, dès ce lundi 16 août 2021, les travaux de démarcation de leur frontière terrestre commune.

Longue de 205 Km, cette frontière est comprise entre les lacs Tanganyika et Moero. Les experts de ces deux pays se sont convenus de s'asseoir, les 16 et 17 août à Pweto, autour d'une table pour planifier l'exécution de cette immense tâche.

Selon le Directeur Matthieu Mulala, de la Commission Permanente des Frontières (CPF), les travaux de démarcation proprement dits vont donc débuter ce mercredi 18 août pour une durée de 2 mois et demie. Et sur ce, une délégation d'experts de cette commission, conduite par son Secrétaire Permanent, le professeur Célestin Nguya-Ndila Malengana est déjà à Lubumbashi en vue de poursuivre les travaux de démarcation de la frontière commune entre la RDC et la Zambie en exécution du traité du 18 septembre 1989 signé entre les anciens Chefs d'Etat, le Marechal Mobutu Sese Seko de la RDC et Kenneth Kaunda de la Zambie.

Quant à la Commission Technique Mixte, RDC-Zambie mise sur pied, elle a pour mission de faire la démarcation de la frontière couplée à la sensibilisation de la population et des autorités sociopolitiques afin d'assurer la coexistence des populations frontalières et les résultats de ces travaux seront présentés aux deux gouvernements congolais et zambien, a fait savoir le Directeur Mulala.

Pour Célestin Nguya-Ndila Malengana, ce travail devrait normalement être exécuté depuis 1989. Il a également souligné que les négociateurs congolais avaient réussi à ramener la frontière la plus avancée du lac Tanganyika en la ramenant vers la rivière Lunkinda.

Il a par ailleurs signalé que la RDC a gagné dans les tracés et un effort a été fait pour conserver les frontières héritées de la colonisation. En définitive, avait-il ajouté, tant que la RDC n'aura pas précisé les lignes de 1989, la confusion régnera toujours.

Le Secrétaire Permanent rappelé que ce traité issu d'un arrangement de 1894 entre les anciennes puissances coloniales belges et anglaises détermine une frontière rectiligne partant de la médiane du Lac Tanganyika en direction du Lac Moero.

Cependant, cette entente s'était terminée sur une incertitude qui a poussé à la mise en place, en 1982, d'une commission spéciale mixte d'experts qui a abouti au traité signé 7 ans plus tard par les Présidents Mobutu et Kaunda.

Il faut rappeler que la Commission Technique mixte, RDC-Zambie est à pied d'œuvre depuis juillet 2020 sur le tronçon terrestre compris entre les Lacs Tanganyika et Moero, long de 205 Km.