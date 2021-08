Congo-Kinshasa: Le génocide Nande et le péril national - L'Honorable Juliette Mbambu Mughole

opinion

Conférence de l'Honorable Mbambu Mughole Juliette devant les Notables Ne kongo à Kinshasa tenue, le mercredi 11 août 2021.

La guerre de l'Est est une guerre multifaciale. On peut la prendre sous les facettes économiques, occupation des terres, démographiques, interethniques, génocide, etc. Je m'appesantirai sur ce dernier volet, le génocide des Nande, moi-même étant Nande et notable de l'une de ses terres traditionnelles, le territoire de Lubero. Mais, au final, vous verrez que toutes ces facettes sont liées et expliquent le génocide.

Le peuple Nande est réputé pour son esprit d'entreprise. Il a produit des millionnaires, discrètement, par le commerce et la culture, du café, de la banane plantain, de la pomme de terre, du haricot, du riz en Ituri, et tout récemment du cacao, l'une des causes de la guerre. Il a ensuite étendu sa sphère d'activité jusque dans l'Ituri où il achetait des terres pour l'agriculture.

Il s'est aussi déployé et intégré dans d'autres provinces du pays, telles que l'ancienne Orientale, l'Equateur, le Kongo Central ... ou Kinshasa, où les Nande sont devenus la troisième puissance économique après les Libanais et les Chinois. Il sied de souligner que cette intégration silencieuse se fait parce que le peuple Nande est foncièrement pacifique ; vous n'entendrez jamais des exactions à l'endroit des travailleurs, comme c'est le cas parfois avec les Libanais ou les Indiens, ni à l'endroit des populations qu'il trouve sur place.

Le peuple Nande partage le territoire du Nord-Kivu avec quelques autres, notamment Hunde, Pakombe, Mbuba, Talinga, Songora, Piri, Nianga, Kumu, Kano et Hutu ... la coexistence a été pacifique avec tous ses voisins, hormis les petits conflits sans importance inhérents à toute société des hommes. Mais cette coexistence sera perturbée soudainement à l'arrivée massive des Hutu FDLR (militaires) et Interhamwe (Civils) fuyant le Rwanda après le génocide de 1994, mais décidés retourner chassés les Tutsi qui venaient de prendre le pouvoir à Kigali avec Kagame.

La solidarité a poussé les Hutu du Congo, appelés Banyabwisha qui vivaient avec nous depuis le temps colonial, à accueillir leurs frères réfugiés. Malheureusement, ce rapprochement est vite devenu le premier groupe armé de la région, le Nyatura qui se signalera aussitôt par des attaques contre les marchandises, les véhicules et les commerçants Nande sur la route Goma-Butembo. Ce tronçon deviendra si dangereux qu'il sera surnommé « Vusendo », qui signifie le lieu où l'on périt.

Il y a lieu de noter la similitude avec ce qui se passe aujourd'hui, un quart de siècle plus tard, sur la route Bunia-Butembo, menant dans l'Ituri, nouveau foyer de la tragédie. Les véhicules et les marchandises sont brûlés, et les voyageurs massacrés avec la même horreur, le même mode opératoire, toujours par les Hutu, cette fois-ci se présentant, eux-mêmes, comme des Banyabwisha, Il faut dire que des voix se sont élevées parmi les Banyabwisha originels, ceux du Rutshuru, pour dire qu'il n'y a jamais eu un mouvement migratoire de leurs populations vers l'Ituri.

En effet, il s'agit là des Hutu venant, non du Bwisha en Rutshuru, mais de Tanzanie, refoulés des camps de réfugiés par le gouvernement tanzanien. Mais, cela ne change pas grand-chose au fait qu'aujourd'hui comme il y a vingt-cinq ans, la solidarité entre Hutu est toujours intervenue, dans une certaine mesure, pour favoriser les tueries contre les Congolais. Ceci est un problème profond à résoudre pour la paix dans la région.

Face à la mort, même le doux lapin peut se muer en redoutable adversaire. C'est ainsi que devant le péril Nyatura, les populations autochtones Nande dans le sud de Lubero se sont organisées pour défendre les terres et les populations. En réaction, les agresseurs rwandais ont créé une multitude de faux Maï-Maï afin de jeter le discrédit sur l'organisation initiale et brouiller la carte.

Il n'y a aucune famille dans Lubero qui puisse dire qu'elle n'a jamais perdu des parents et proches dans ces massacres. C'est un génocide qui se déroule sous nos yeux depuis plus de vingt ans.

On parle aujourd'hui de dix millions de morts ; sachez que le plus lourd tribut dans ce génocide est payé par le peuple Nande. Mais, ce n'est pas que le peuple Nande qui se trouve dans le viseur.

Je pense ici à la tragédie Kamwina Nsapu dans Kasaï, avec le même mode opératoire, la même cruauté. C'est parce que, en réalité, un plan diabolique ourdi par l'extérieur, un plan qui dépasse nos dirigeants d'hier et d'aujourd'hui, est en exécution, avec des complicités, consentantes ou forcées, à tous niveaux internes et externes.

L'objet de mon propos de ce jour est d'appeler le peuple congolais dans son ensemble à reconnaître et dénoncer haut et fort le génocide Nande. C'est en procédant ainsi que les Tutsi ont réussi à attirer l'attention du monde sur leur sort, quand bien même leurs propres agissements sur leurs adversaires hutu donnent à interroger.

Il est temps d'ériger une « conscience nationale » de tous les Congolais comme une barrière face à ce qui est en réalité, un programme de dépeuplement et de remplacement des populations de la RDC toute entière. C'est ici l'occasion de remercier mon ami, le Sénateur Roger Muaka, Président du Parti politique MCSD, originaire du Kongo Central, qui a pris l'initiative de nous inviter, mon collègue l'Honorable Juma Balikwisha et moi, pour présenter aux cadres de son parti les ressorts cachés et les enjeux de cette tragédie nationale.

Je salue de même mon ami Kimikambo Gontcho, originaire du Sankuru, président du mouvement citoyen « Conscience nationale en action », qui depuis un certain temps, en a fait sa préoccupation principale.

Je vous remercie.