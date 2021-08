Congo-Kinshasa: 100 jours du Gouvernement Sama Lukonde - FENAPHACO - Les personnes vivant avec handicap toujours dans les oubliettes

En RDC, malgré le maintien du ministère délégué aux affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, rien et encore rien n'est constaté en ce qui concerne les réalisations en faveur de cette catégorie visiblement marginalisée.

]C'est ce qui ressort d'un rapport synthèse du bilan de 100 jours du Gouvernement Sama Lukonde fait par la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo (FENAPHACO) que coordonne Me Patrick Pindu.

«Déjà, lors de la présentation de son programme, aucune politique claire n'a été présentée dans le cadre de la promotion et protection des personnes vivant avec handicap qui représentent plus de 15% de la population congolaise», a laissé entendre Me Pindu à la presse kinoise, le vendredi 13 août 2021.

A travers ce bilan de 100 jours, la Fenaphaco dénonce le blocage de la proposition de loi portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap pour la seconde lecture par le Bureau de l'Assemblée plénière du Sénat afin de se conformer aux textes régionaux et internationaux.

Plus grave, cette proposition de loi en faveur des personnes vivant avec handicap reste dans le tiroir et pas inscrit à l'ordre du jour pour un débat républicain. Ce qui prouve que le Gouvernement actuel dit des Warriors n'a pas mis en place une politique nationale, un plan d'action nationale et une stratégie nationale sur la question de handicap.

Au fond, le bilan du Gouvernement Sama Lukonde, pour la Fenaphaco, est largement négatif. En substance, rien n'a été fait concernant la santé, l'éducation, l'emploi, la formation professionnelle, la réadaptation, la mobilité des personnes vivant avec handicap dans les Bâtiments publics et privés ; rien n'a été fait ni initié sur la participation à la vie politique et publique, économique et culturelle, participation aux sports.

D'ailleurs, le dossier des Athlètes PVH qui doivent participer aux Jeux Olympiques de Tokyo avait été bloqué au Ministère des Finances. Aussi, le Ministère de la Jeunesse en organisant l'assemblée générale élective du Bureau du Conseil National de la Jeunesse n'a pas tenu compte de la représentation des jeunes vivant avec handicap. Ces derniers ont été exclus de ce processus et ce Bureau n'est pas inclusif à ce jour.

«Le Chef de l'Etat en mettant en place le ministère des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables avait présenté son vœu de voir les personnes vivant avec handicap prises en compte. Mais, il est fort malheureusement, de constater que les deux Gouvernements qui se sont succédés n'ont pas compris cette vision de la première institution du pays », s'est exclamé Me Pindu.

Recommandations

Pour répondre à toutes les préoccupations précitées, la FENAPHACO exhorte le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, entre autres, d'instruire au gouvernement et au Premier ministre d'amorcer des projets à court, moyen et long termes pour l'auto-prise en charge des PVH notamment, à travers la réhabilitation et la construction des centres des formations ; de mettre en place dans un bref délai un programme national d'urgence pour l'intégration, la prise en charge, la protection et la promotion des droits des PVH ; de mettre en place un Fonds national pour le soutien aux initiatives, à l'éducation et à la santé des PVH.

Au gouvernement de soutenir, par les subventions, les projets des PVH et mettre en place une sensibilisation adaptée aux PVH sur la lutte contre la Covid-19. Il est également recommandé de ratifier le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits des Personnes handicapées en Afrique.

Outre la mise à l'ordre du jour l'examen et l'adoption de la proposition de la loi Bazaïba, la Fenaphaco recommande au Parlement de réviser toutes les lois de la République pour intégrer l'aspect handicap afin de rendre conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap et au Protocole et à la Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples relative aux Droits des Personnes handicapées en Afrique.