Congo-Kinshasa: Détection et surveillance des maladies infectieuses - Le projet IDDS de l'USAID offre au gouvernement congolais un lot de 1000 kits de test Ebola

Bien que la République démocratique du Congo ait réussi à limiter la propagation de la maladie à virus Ebola dans certaines zones, la crainte reste à la résurgence ou une nouvelle épidémie.

C'est dans cette optique que le Projet de Détection et de Surveillance des maladies Infectieuses (IDDS) de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a remis officiellement, ce vendredi 13 août 2021, des kits de dépistage de la maladie à virus Ebola à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB). C'est le Ministre RD. Congolais de la Santé Publique, Jean-Jacques Mbungani qui a réceptionné ces kits de main de la Cheffe de mission adjointe de l'Ambassade des Etats-Unis en RDC, Marion Ekpuk, en présence du Dr Muyembe, Directeur général de l'INRB.

« Dans le cadre de nos efforts conjoints en matière de sécurité sanitaire mondiale et grâce au soutien du peuple américain, le Projet de Détection et Surveillance des maladies infectieuses de l'USAID offre 1000 kits de test GeneXpert pour le dépistage de la maladie à virus Ebola. Ces kits aideront le Gouvernement de la RDC à se préparer, à détecter et à réagir rapidement à toute future épidémie de maladie à virus Ebola », a précisé Marion Ekpuk.

Et d'ajouter que ce don témoigne le partenariat permanent des Etats-Unis avec le gouvernement et le peuple congolais à travers le Partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la prévention. Cela en partant de leur réponse conjointe à Ebola en passant par la création du laboratoire de l'INRB jusqu'à la formation et l'appui aux professionnels de la santé pour prévenir les maladies et y répondre en terme de soutien au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et à l'INRB.

Pour le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, ce don intervient au moment opportun où dans le programme du Gouvernement, il est insisté pour que la lutte efficace contre les endémies et épidémies soit une des priorités. C'est dire que le Gouvernement congolais s'efforce, en dehors de la mise en place de la couverture sanitaire universelle, de lutter efficacement contre les grandes endémies et épidémies.

Le Dr Jean-Jacques Muyembe a, pour sa part, salué la concrétisation de cette collaboration entre la RDC et les Etats-Unis en ce qui concerne la surveillance des maladies infectieuses à travers ces kits de dépistage de la maladie à virus Ebola. Il a souligné que ces kits seront distribués non seulement à l'Est de la RDC mais, aussi, dans les deux Kasaï, au Kwilu et à l'Equateur pour la continuité de la surveillance.

Aperçu sur l'IDDS

Il sied de souligner que le projet IDDS de l'USAID travaille avec les pays hôtes pour renforcer les réseaux de détection des maladies et les systèmes de surveillance des agents pathogènes prioritaires, y compris la maladie à virus Ebola et la tuberculose.

En RDC, dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale, la solidarité des Etats-Unis n'est plus à démontrer. A travers USAID, le projet IDDS aide le ministère de la santé publique à opérationnaliser sa politique de laboratoire et son Plan stratégique dans l'Est de la RDC. Cette assistance, apprend-on, comprend le renforcement des capacités sur la maintenance des équipements dans les Nord-Kivu et les provinces environnantes. Le projet soutient la mise en place d'un réseau de laboratoires de santé publique dans l'Est de la RDC. Il contribue également à renforcer la capacité de manipulation et de transport des échantillons en toute sécurité. En outre, ce projet fournit des consommables nécessaires pour entreprendre des tests sûrs de la maladie à virus Ebola.