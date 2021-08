Cote d'Ivoire: 27e congrès de l'UPU - Les travaux en commissions se poursuivent cette semaine

Ouvert le 9 août à Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le 27e congrès de l'Union postale universelle est consacré à la recherche de solutions pour faire face aux défis du moment.

L'agenda de la deuxième semaine du 27e congrès de l'Union postale universelle (Upu) prévoit essentiellement des travaux en commissions. Aujourd'hui, les congressistes se pencheront sur la «Coopération et le développement», les «Services financiers postaux » et les « Finances ». Demain, ce sera autour des commissions «Affaires générales et politiques» ; « Vérification des pouvoirs » ; « Convention », et, à nouveau, la commission « finances » de prendre le relais. Mercredi, les Commissions «Coopération et développement» ; « Services financiers postaux » et « Convention » poursuivront leurs travaux. La journée de jeudi sera marquée par les travaux des Commissions «Affaires générales et politiques» ; de la Plénière d'ouverture et celle des «Finances». Et la deuxième semaine du 27e congrès s'achèvera le vendredi 20 août, avec de nouvelles sessions des Commissions «Affaires générales et politiques» ; « Vérification des pouvoirs » et « Convention ».

C'est le Premier ministre Patrick Achi qui a ouvert les travaux de cette édition de l'Union postale universelle, le 9 août. Le chef du gouvernement a recommandé à cette occasion la réinvention de l'industrie postale fortement éprouvée par la crise sanitaire mondiale et l'évolution technologique pour trouver de nouveaux relais de croissance et lui bâtir un avenir durable.

Selon le chef du gouvernement ivoirien, ce congrès dont le thème est «Digitalisation des services postaux, développement du e-commerce » sera l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre de la stratégie 2017-2020 de l'UPU, et de définir le développement des services postaux sur tous les continents, à travers un document appelé la « Stratégie Postale d'Abidjan », qui s'étend sur la période 2021-2024.

Le lendemain 10 août, le Premier ministre a réitéré son appel à remodeler les politiques et stratégies de l'industrie postale afin d'être un point d'ancrage de la nouvelle économie à impact positif. «L'évolution rapide des technologies numériques et du commerce électronique constitue une opportunité et une exigence pour le monde postal afin d'accélérer les profondes transformations enclenchées. Et faire évoluer les business model, innover et créer de la valeur ajoutée, de la richesse et des emplois. C'est un impératif pour le secteur postal qui doit adapter ses modèles économiques et ses offres de services, en mettant l'accent davantage sur les colis, la logistique et les services financiers », a recommandé Patrick Achi, à la cérémonie d'ouverture de la troisième Conférence ministérielle de l'Union Postale Universelle (UPU), qui se tient en marge du 27e Congrès postal universel, avec pour thème «Covid-19 et secteur postal - Ce qui a changé, ce qui n'a pas changé et ce qui doit changer».

Pour sa part, Bishar Hussein, Directeur général du Bureau International de l'Upu, a rappelé l'importance de la Conférence ministérielle, laquelle offre à la «fraternité de l'Upu», une occasion unique d'écouter les décideurs politiques qui discutent de l'avenir du secteur postal international. «Vos voix sont cruciales au sein de la famille de l'Upu car elles reflètent non seulement les points de vue des ministères concernés, mais aussi ceux des gouvernements lorsqu'ils examinent l'ensemble des industries qui, combinées, constituent les industries et les économies nationales », a-t-il insisté.

Le mercredi 11 août, 3e jour du congrès, a été marqué par le débat autour du vote hybride. De 11h à 19 h, deux blocs de congressistes n'ont pu s'entendre sur la proposition 19.1.91 du règlement intérieur des assises de l'Upu, un amendement des textes anciens qui devrait ouvrir la voie au vote hybride. C'est le jour suivant qu'un compromis a été trouvé sur le sujet à travers l'adoption d'une proposition qui permet aux membres qui ne peuvent pas se déplacer à Abidjan de participer aux délibérations et de prendre part au vote électronique.

Toutefois, la possibilité de participation à distance ne s'applique pas en cas de scrutin secret ou de vote qui fait appel au système traditionnel. Par conséquent, bien qu'elle facilite les échanges, la participation par voie électronique à quand même des restrictions majeures. Car dans certains cas, les pays membres qui n'ont pas effectué le déplacement en Côte d'Ivoire n'auront pas le droit de voter ou de donner des avis de représentation aux autres Pays-membres de l'Union. Ce blocage levé, les travaux du congrès, qui se déroulent essentiellement en commission, se poursuivent dans la sérénité, caractéristique des grands rassemblements des dirigeants postaux du monde.