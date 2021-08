Sénégal: Mbour / Décision de la tenue du septembre Mandingue - Les sages pour un protocole sanitaire appuyé et une demande à l'autorité préfectorale

La commission des Sages de la Collectivité Mandingue de Mbour envisage de proposer l'observation d'un protocole sanitaire appuyé et une demande à l'autorité préfectorale pour la tenue des manifestations de la circoncision, communément appelées le Septembre mandingue.

Fodé Seyni Sagna, le porte-parole des Sages, a rappelé le sens de la hiérarchie dans la Collectivité et les communautés mandingues. A l'en croire, la décision annoncée relève d'une série de rencontres faites par les anciens dont les membres sont âgés de 81 ans et le groupe des âges au nombre de 54 avec des sujets ayant au moins 71 ans.

Ainsi, les Sages de la Collectivité Mandingue ont tenu à préciser, à l'opinion, de n'avoir aucune décision à prendre dans ce contexte particulier. Ils s'en remettent à la volonté divine et à l'autorité administrative. Ils ont prié pour la fin et la disparition de la pandémie Covid 19. Sans la pandémie, Fodé Seyni Sagna rappelle : « Personne n'aurait une entrave, on aurait foncé dans nos activités et fait ce que tout le monde veut et ce qui porte chance à la ville de Mbour. On se remet à la décision du préfet de Mbour. Une délégation constituée de Sages et d'anciens, de membres de bureau de la Collectivité Mandingue va rencontrer le préfet. Nous allons rédiger un protocole sanitaire en relation avec le président de la commission santé et des techniciens en plus d'une demande au préfet pour la tenue du Septembre".

Cheikhou Dabo, un autre Sage de la Collectivité Mandingue , tout en revenant devant la presse sur certains aspects a tenu à rappeler le rôle( prières et pratiques ) de la tradition mandingue dans la lutte contre les fléaux et les calamités. Par conséquent, la perpétuation de cela va aussi contribuer à éradiquer la pandémie.

Rappelons que les Mbourois ont été sevrés en 2020 de leur Septembre Mandingue et de la sortie du masque mythique et mystique pour fait de Covid.