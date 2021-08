Sénégal: Financement des Pme - Oyass Capital dans l'écosystème local

L'écosystème Sénégalais des Petites et moyennes entreprises se prépare à bénéficier de l'assistance financière de Oyass capital. Un fonds d'investissement qui, à travers des financements propres et à risque, entend apporter de l'assistance technique aux Pme locales.

L'Etat du Sénégal s'attèle à mettre en place un fonds d'investissement dédié aux Petites et moyennes entreprises (Pme).

Appelé Oyass Capital et mis en place avec la KFW, la Banque Allemande de développement, il devra bénéficier d'un capital de départ de 19,7 milliards, soit 30 millions d'euros avec un apport de la Banque mondiale. Il se susurre que Oyass Capital se projette d'investir une fourchette comprise entre 49 milliards et 65,5 milliards (75 à 100 millions d'euros) dans l'écosystème local. Et ce, à travers des financements mezzanine de démarrage (la dette risquée) en fonds propre ainsi qu'une assistance technique.

Toute la problématique de la survie des Pme au Sénégal qui beignent dans un cosmos dégradant, lié à l'asymétrie d'information, à l'absence d'encadrement technique et d'un écosystème financier à même de répondre à leurs difficultés. D'après les chiffres de la Direction d'appui au secteur privé (Dasp), les Pme représentent 90% des entreprises privées au Sénégal mais ne contribuent qu'à hauteur de 20% seulement au Produit intérieur brut (Pib) et ne représentent que 30% des emplois créés. Il en ressort de cette étude que l'espérance de vie moyenne très courte des Pme sénégalaises est largement due au manque de structures solides pouvant les accompagner à se développer pour devenir des grandes entreprises, conquérantes.

Dans la dynamique de la mise en place dudit projet, « le Fonds souverain d'investissements stratégique (Fonsis) et Kfw lancent un appel d'offres en vue de sélectionner un gestionnaire de fonds pour finaliser la collecte de fonds et la gestion d'Oyass et son assistance technique », indique l'African Private Equity and Venture Capital Association (Avca), une société de développement de capital-risque investissant dans des start-ups en Afrique subsaharienne.