Sénégal: Mortalite sous-évaluée et manque de moyens dans la prise en charge de Covid-19 - Dr Alioune B. Ly du Cous sort du bois

Dr Alioune Badara Ly, le Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) est formel sur la mortalité quotidienne causée par le coronavirus au Sénégal.

Invité d'Objection de Sud Fm hier, dimanche 15 août, il s'est épanché sur le chiffre réel sous-estimé de morts au Sénégal, pour des raisons explicables, et sur le manque de moyens dans la prise en charge du coronavirus. «Le nombre de décès quotidien (Covid-19) que nous déclarons est effectivement sous-estimé», a en effet déclaré le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), Docteur Alioune Badara Ly. Ce qui se passe, selon lui, «c'est qu'au niveau de la Direction des établissements de santé, il y a une plateforme électronique qui est mise en place. Cette direction travaille en étroite collaboration avec les coordonnateurs des Centres de traitement épidémique (chaque Cte en a un). Tous les soirs, à 23 h, la plateforme est remplie par les coordonnateurs de Cte pour dire combien de cas nouveaux, ils ont admis, combien de cas graves et combien de décès ils ont enregistrés».

Et de poursuivre : « C'est comme ça que nous avons l'information sur les décès. Ça, ce sont les décès dans les Cte. Il y a probablement d'autres décès au niveau des services d'urgence qui ne sont pas comptabilisés. Il peut y avoir des décès au niveau communautaire qui nous échappent. Mais globalement, à chaque fois qu'on a ces informations, on en tient compte», a renseigné le Dr Ly qui était l'invité de l'émission «Objection» sur Sud Fm. Toutefois, assure-t-il, «on veut avoir des chiffres exhaustifs qui reflètent la réalité».

Par conséquent, a relevé le directeur du Cous, «on s'arrêtera à un moment donné pour faire le décompte et ajuster. Beaucoup de pays l'ont fait. En Chine, il y a eu 15 000 cas probables qui n'avaient pas été mis dans les statistiques et il a fallu le faire à un moment donné. En France, les décès au niveau des Epad n'avaient pas été comptabilisés et après, ils ont corrigé. Nous aussi, on corrigera».

Quid des moyens financiers pour la gestion de la Covid-19 ? «Nous, au niveau du Cous, on assure une structure d'urgence. Donc, on doit agir en urgence. C'est pourquoi nous devons bénéficier de ressources financières qu'on peut mobiliser dans l'urgence, pour nous permettre de pouvoir, très rapidement, descendre sur le terrain appuyer les régions et les districts sanitaires. Et cela, malheureusement, on ne l'a pas», a -t-il confié.

Le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) a admis dans la foulée qu'il s'agit là d'un plaidoyer qu'il lance à l'attention des hautes autorités, afin que le centre puisse avoir un fonds d'urgence.

A l'en croire, cette situation a d'ailleurs toujours existé au Cous. Ce qui qui avait poussé son prédécesseur, le docteur Abdoulaye Bousso à rencontrer la Commission santé du Parlement pour que, dans le budget, les fonds alloués au Cous soient revus à la hausse, afin de lui permettre d'assurer ses opérations d'urgence.