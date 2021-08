Sénégal: Décryptage - Macky Sall-Amadou Ba, vers une entente directe

analyse

L'absence de Amadou Bâ dans la formation du dernier gouvernement avait étonné plus d'un observateur, tellement l'ancien ministre de l'Economie, des Finances et du Plan était devenu un personnage central dans le régime du président Macky Sall.

Sauf que certains avaient oublié que c'est le Chef de l'Etat qui nomme à tous les emplois civils et militaires. Mais le plus grand étonnement, c'est que beaucoup d'observateurs s'attendaient à un clash, à une fracture entre les deux hommes, comme il est de coutume dans ce pays où certaines personnalités croyant sortir de la cuisse de Jupiter, n'hésitent plus à ruer honteusement dans les brancards à chaque fois qu'elles sont limogées, comme si elles étaient inamovibles et/ou détentrices de la légitimité nationale comme le président de la République.

Que nenni là aussi. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. L'ancien chef de la diplomatie sénégalaise s'est emmuré dans un silence bruissant de paroles, sans pour autant rater la moindre occasion de rappeler son appartenance à l'Alliance pour la République et réitérer son «allégeance» au chef de l'Etat. Ce qui s'est avéré une stratégie gagnante pour Amadou Bâ dont les détracteurs ne manquent pas dans le régime à cause de ses ambitions supposées ou réelles de succéder à Macky Sall à la magistrature suprême. D'ailleurs le rapprochement entre les deux hommes devient de plus en plus ostensible.

En tout cas, ils étaient ce week-end ensemble, lors de la présentation des condoléances du Chef de l'Etat à Abdoulaye Diouf Sarr, qui a perdu son beau-père en la personne du défunt Khalife Général des Layènes, Serigne Baye Abdoulaye Thiaw Laye, rappelé à Dieu lundi dernier. Mais aussi à Thienaba Seck qui a perdu son Khalife général, Serigne Abdourahim Seck.

A quelques jours du dépôt des listes pour les élections locales prévues le 23 janvier 2022, une telle démarche du président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) est forcément sujette à interprétation. Surtout que c'est la première apparition publique entre les deux hommes depuis le départ du responsable politique des Parcelles assainies du gouvernement. Macky Sall porterait-il son choix encore sur Amadou Bâ pour conduire la liste de BBY pour la conquête de la mairie de Dakar, comme ce fut le cas lors des Législatives du 2016 ? Mystère et boule de gomme !

En revanche, ce qui semble plus ou moins, évident, c'est que le Président se rapproche de plus en plus de «bannis». Hier, c'était Aminata Touré «Mimi», aujourd'hui, c'est Amadou Bâ. A qui le prochain tour ?