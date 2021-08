Sénégal: Kaolack / Accident mortel en plein cœur de la ville - uUe collision entre un camion et un taxi fait 4 morts

Un grave accident de la circulation s'est produit hier, dimanche 15 août, aux environs de 14 h à quelques pas seulement du complexe "Cœur de ville" situé en plein cœur dans la ville de Kaolack.

Un camion communément appelé «camion malien» de type "Fourgonnette" a heurté de plein fouet un taxi qui transportait des clients vers le quartier Sara Diougary faisant ainsi quatre (4) morts sur le coup dont le conducteur du taxi. La seule rescapée de cet accident est une vieille dame qui a été transportée d'urgence à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse où elle est encore sous haute surveillance.

D'après les témoignages recueillis sur place, le chauffeur du camion a d'abord évité de justesse un conducteur de moto «Jakarta» avant de déposer toute sa carrosserie d'avant, sur le pauvre taxi. Une première catastrophe du genre à se produire en pleine agglomération dans le centreville de Kaolack. Mais aussi un drame qui a soulevé plusieurs vagues contestataires chez les jeunes qui avaient commencé quelques instants plus tard à s'en prendre aux camions et camionneurs maliens en stationnement dans certaines places de la ville.

Des gros porteurs qu'ils ont tenté d'incendier, mais vainement car dispersés par les forces de gendarmerie et de police jusqu'à l'entrée de la commune voisine de Kahone où ils s'étaient, par la suite, retranchés.

«L'ETAT DU SENEGAL FERA LE NECESSAIRE», SELON MANSOUR FAYE

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye a réagi après qu'un accident de la route impliquant un gros porteur malien a causé la mort de quatre occupants d'un taxi à Kaolack hier, dimanche 15 août. Dans note postée sur sa page facebook, il se désole de cet accident et promet des sanctions. «C'est avec une douleur atroce et une vive colère que j'apprends le décès de quatre occupants d'un taxi qu'un camion a percuté à Kaolack sans leur laisser la possibilité d'échapper à cette mort atroce. Des blessés sont aussi notés durant cet accident odieux et révoltant. Les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés et traduits de la justice. Une enquête est en cours».

Mansour Faye demande «aux populations de rester calme» tout en donnant l'assurance que l'Etat du Sénégal fera le nécessaire. Par ailleurs, il a promis de revenir sur cette affaire. A signaler que l'accident d'hier, dimanche 15 août, vient se greffer à un bilan déjà lourd. De nombreux gros porteurs sont impliqués dans les accidents surtout sur cet axe.

UNE VINGTAINE DE CAMIONS SENEGALAIS VANDALISEE A DIBOLI

La colère engendre la colère qui peut engendrer des conséquences désastreuses. Après l'attaque des populations de Kaolack de la brigade de gendarmerie où était détenu le chauffeur du camion malien qui a tué 4 Sénégalais qui étaient à bord d'un taxi, des Maliens ont cru bon de s'attaquer à des camions sénégalais. Une vingtaine de camions sénégalais ont attaqués et vandalisés à Diboli, poste Douane Malienne. Les transporteurs disent avoir été délestés de leur argent et autres matériels importants.

LE MINISTRE MALIEN DES TRANSPORTS APPELLE AU CALME

«Le ministre des transports et des infrastructures informe l'opinion publique qu'un camion malien a percutée ce jour 15 août 2021 à Kaolack au Sénégal un taxi. L'accident survenu a entraîné mort d'hommes. La colère des habitants s'est abattue sur des citernes maliennes. Il revient que certains de nos compatriotes ont entrepris une riposte contre des véhicules sénégalais», lit-on dans un communiqué du ministère malien des transports et des infrastructures. Le Mali, «en appelle au sens de la responsabilité et de la mesure des transporteurs et conducteurs». Son ministre des transports signale que «les contacts sont pris avec les autorités sénégalaises pour faire toute la lumière sur ces graves incidents qui n'- honorent pas les excellentes relations de fraternité et d'amitié entre nos deux pays»