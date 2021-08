Algérie: Installation de la commission nationale des substances et médicaments aux propriétés psychotropes

Alger — La Commission nationale des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes a été installée dimanche au siège du ministère de l'Industrie pharmaceutique, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette installation intervient en application des dispositions du Décret exécutif N21-196 du 11 mai 2021 fixant les modalités de contrôle administratif, technique, et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes.

Ce décret vise à protéger les citoyens et le personnel de la santé contre l'utilisation illégale de ces substances et médicaments, à travers un meilleur contrôle de ces substances sans toucher à leur disponibilité.

La Secrétaire générale du ministère, Drifa Khoudir, a procédé à l'installation officielle de la commission en présence des cadres du ministère de l'Industrie pharmaceutique et des représentants des ministères de la Défense nationale et de la Santé, de la Gendarmerie nationale (GN), de la Sûreté nationale, des Douanes et de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), en sus de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (OFDT), en leur qualité de membres de la commission, et des représentants des partenaires économiques et sociaux.