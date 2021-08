Sénégal: Sédhiou / Marche pacifique de six villages de Diende et de Koussy - L'électricité et les pistes de production réclamées en urgence !

Une foule nombreuse et compacte composée de toutes les couches de la population a marché hier, dimanche 15 août, entre Soukoutoto Séfa et Aïnoussalam pour réclamer, avec impétuosité, du courant électrique et des pistes de production. Ils sont issus de six villages à cheval entre la commune de Diendé et de Koussy. Les témoignages des femmes lors des évacuations sanitaires et sur le pourrissement des produits de cru constituent à suffisance des baromètres de la souffrance vécue au quotidien par ces villages de la façade Nord-Est de cette contrée de la région de Sédhiou.

Après moult sollicitations infructueuses adressées aux décideurs, le collectif des six villages à cheval entre la commune de Diendé et de Koussy a décidé de crier ce dimanche sa déception dans la rue à travers une marche pacifique avec port de brassards rouges. Les manifestants, environ 500 personnes selon les organisateurs, composés de jeunes, moins jeunes, des femmes, des notables et religieux réclament des pistes de production et du courant électrique. Sidya Baba Traoré, le porte-parole du jour, déclare que « le collectif regroupe les villages de Aïnoussalam, Soukoutoto Séfa, Karantaba UC1, Bassaf, Djidda Khalifa et Salikégny. L'Etat nous a abandonnés dans la précarité, la galère et l'obscurité. L'électricité est une nécessité qui catalyse la dynamique de l'émergence. Nous avons besoin aussi de la construction des pistes de production pour valoriser nos produits de cru et vaquer à nos occupations sans soucis. Nous avons également un besoin pressant en électricité », dit-il au milieu de la foule.

INEXISTENCE DE PISTE DE PRODUCTION, L'ECONOMIE LOCALE EN BERNE

Ici, tout le potentiel local est en berne, faute de route carrossable et d'électricité. Mamadou Aliou Diallo du comité d'organisation a fait savoir toutes les activités humaines se font à la main à l'heure du numérique : « pour même recharger nos téléphones portables il nous faut aller loin d'ici avec tous les risques de les perdre. D'autres services dépendants de l'énergie électrique ne fonctionnent pas ici comme les moulins pour alléger les travaux ménagers ». Cet enclavement en toutes saisons accentue la pauvreté : « ici, c'est une zone à vocation agricole et horticole. Nous avons des produits qui pourrissent sur place, faute de pouvoir les évacuer vers les grands marchés de la région et du pays. Vous êtes témoin des ravins et des cratères qui font que chaque année, nous changeons de pistes empiétant les champs d'autrui. Les seuls moyens de transport sont les charrettes et les motos appelées Jakarta et avec beaucoup de risques de faire des chutes», rajoute Sidya Baba Traoré le porteparole.

LES EVACUATIONS SANITAIRES, LE PARI SUR LA MORT !

Les évacuations sanitaires, un véritable casse-tête, a indiqué avec insistance Babacar Niang, un membre du comité d'organisation de la manifestation. « Les malades et les femmes enceintes que nous évacuons d'ici souffrent et sont souvent entre la vie et la mort. Nous sommes meurtris et scandalisés par ce mépris de l'Etat face à notre pitoyable sort ». L'imam ratib de Soukoutoto, Mamadou Niang, dit avoir été témoin d'une dame en évacuation qui a accouché dans ses champs : « un jour, j'étais dans mon champs quand soudain une moto est arrivée à mon niveau. La femme enceinte embarquée à bord était déjà en travail et avait fini par accoucher à même le sol et dans les champs. J'étais obligé de la remettre dans ma charrette pour la conduire au poste de santé de Diendé en toute sécurité. Mais elle pouvait se faire infecter et en mourir », explique le sexagénaire parmi les marcheurs.

La dame Mouskouta Faty se désole des évacuations à bord des motos à deux roues : « c'est grave ce qui se passe ici comme si nous étions des Sénégalais entièrement à part. Nous, les femmes, on en souffre. Entre travaux ménagers et réflexe de survie, c'est la vie en péril », s'est-elle entêtée de témoigner à notre micro. Quand la galère et le calvaire s'associent à la colère, c'est le comble qui s'installe. Dionsaba Camara garde toujours un très mauvais souvenir : « moi, j'étais tombé d'un engin avec mon malade alors que nous nous rendions au poste de santé de Diendé. C'est une situation dramatique que nous vivons ici surtout nous les femmes ». Sur une piste sinueuse et périlleuse de deux kilomètres, les manifestants ont marqué l'arrêt chez le Khalife général d'Aïnousalam Mamadou Boubou Traoré et le tout sous le regard vigilant des gendarmes de la brigade de Sédhiou.