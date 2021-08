Sénégal: Saint-Louis / Célébration de l'assomption - Les fidèles invités à la prière et au respect strict des mesures sanitaires

C'est dans la joie et le plus grand respect des mesures barrières de lutte contre la pandémie de Covid19 que les fidèles catholiques de de la ville de Saint-Louis ont célébré hier, dimanche 15 août, la fête de la solennité de l'Assomption.

Malgré la pluie qui est tombée dans la matinée, ces fidèles sont sortis massivement pour prendre part à la prière commémorative de cette solennité au niveau de la paroisse Notre Dame de Lourdes de Sor.

Le curé de cette paroisse, l'abbé Louis Gomis qui a célébré cette messe a, dans son homélie, beaucoup insisté sur la nécessité pour les populations sénégalaises de continuer à respecter strictement les mesures sanitaires. "La célébration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie apporte une réponse à la situation actuelle de la pandémie de Covid19 que vit le monde. Le Christ apporte l'espoir au monde entier. Nous célébrons la victoire de la vie sur la mort et le Seigneur nous fait passer de la mort à la vie. Cette maladie à coronavirus a fait énormément de victimes et continue d'en faire au Sénégal et dans le monde. Il nous faut respecter strictement les mesures sanitaires qui nous donnent de préserver la santé dans notre vie", a dit l'abbé Louis Gomis.

Et le curé de cette paroisse Notre Dame de Lourdes de Sor de poursuivre en soutenant que la communauté catholique a eu refuge à la Vierge Marie qui se trouve être la "dame des douleurs". "Elle comprend nos difficultés, nos épreuves et nos peines pour être délivré de cette pandémie qui continue à décimer une large partie de la population. La promotion de la vie, c'est le respect des mesures barrières afin que nous puissions vraiment sortir de cette pandémie et retrouver une situation économique qui donne le développement à ce pays", a-t-il ajouté.

À la fin de la messe, les fidèles catholiques de cette paroisse ont effectué une procession jusqu'à la grotte de Notre Dame de Lourdes où ils ont reçu la bénédiction finale.