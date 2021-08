Congo-Kinshasa: Covid-19 - La RDC réceptionne le deuxième lot du vaccin AstraZeneca

Plus de cinquante et un mille nouvelles doses du vaccin, don du Royaume-Uni, viennent d'être reçues par la République démocratique du Congo (RDC), à travers le mécanisme Covax.

Les doses réceptionnées sont destinées à assurer la seconde injection de la majorité des personnes ayant déjà reçu leur première dose, dans le cadre de la campagne de vaccination lancée le 19 avril 202.

Ce deuxième lot de doses de vaccin AstraZeneca est un motif de satisfaction pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, qui a saisi cette occasion pour saluer la détermination de la RDC et du Royaume-Uni à conjuguer leurs efforts afin de lutter contre cette maladie. "La RDC et le Royaume-Uni font front commun face à cette pandémie, unis par leur conviction partagée de l'importance de l'équité vaccinale dans le monde", a-t-il soutenu, tout en lançant un appel à la vaccination de tous. "Nous encourageons la population à continuer de se faire vacciner", a lancé le ministre.

Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, Mme Emily Maltman, a déclaré lors de la réception de ce nouveau lot de vaccin : "Le Royaume-Uni est fier de pouvoir garantir l'accès à une deuxième dose du vaccin AstraZeneca aux Congolais qui avaient déjà reçu leur première dose. Ce don est un symbole important du partenariat entre nos deux pays et de la solidarité du peuple britannique envers le peuple congolais".

La troisième vague, a t-elle rappelé, a été plus virulente que les précédentes et le monde n'est pas à l'abri d'une quatrième vague. La vaccination, a-t-elle indiqué, est un moyen sûr de se protéger contre les formes sévères de la covid-19 et l'humanité ne sera en sécurité que lorsque tout le monde sera vacciné.

Quant au représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder, il a fait savoir que son institution est partie prenante du mécanisme Covax et continuera à soutenir le gouvernement congolais dans le déploiement des vaccins, les activités opérationnelles, notamment la communication et engagement communautaire en vue de prévenir une quatrième vague de la covid-19 en RDC .

Notons qu'en plus des contributions du Royaume-Uni à l'initiative Covax, le pays s'est engagé au sommet du G7, en juin dernier, à partager cent millions de doses de vaccins d'ici à l'année prochaine, dont trente millions d'ici à la fin de cette année. Le don fait à la RDC s'inscrit dans cette lignée.

La vaccination efficace pour la prévention contre la covid-19

Les preuves scientifiques ont démontré que la vaccination est un outil essentiel dans la lutte contre la covid-19 et permettra de sauver des millions de vies. C'est dans ce cadre que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les centres africains de contrôle des maladies recommandent aux pays de continuer à déployer tous les vaccins approuvés par l'OMS, dont le vaccin AstraZeneca. La RDC s'était prononcée pour l'utilisation du vaccin AstraZeneca qui répond aux conditions de conservation existantes dans le pays (entre +2°et 8°C).

Pour rappel, la RDC avait reçu plus d'un million sept cent mille doses de vaccin contre la covid-19 au mois de mars dernier, expédiées par l'intermédiaire de Cova. Depuis le début de la vaccination dans le pays, le 19 avril 2021, avec le vaccin AstraZeneca, quatre-vingt et un mille neuf cent dix personnes ont été vaccinées dans treize provinces jusqu'au 10 juillet, parmi lesquelles quatre mille deux cent soixante sont revenues pour la seconde dose.