Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les résultats de trois traitements prometteurs seront connus le mois prochain

Alors que le monde a enregistré plus de 203 millions de cas de covid-19, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, mercredi dernier, que trois nouveaux potentiels médicaments seront testés dans le cadre de la dernière phase des essais cliniques mondiaux « Solidarity » visant à trouver des traitements efficaces contre la pandémie.

« Le monde a franchi la barre des 200 millions de cas de covid la semaine dernière, six mois seulement après avoir dépassé les 100 millions de cas », a déclaré le directeur de l'OMS, soulignant le besoin crucial de trouver des thérapeutiques plus efficaces et plus accessibles contre la covid-19. Le patron de l'OMS,Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré : « Nous disposons déjà de nombreux outils pour prévenir, dépister et traiter la covid-19, notamment l'oxygène, la dexaméthasone et les bloqueurs d'IL-6. Mais nous en avons besoin de plus, pour les patients à toutes les extrémités du spectre clinique, de la maladie légère à la maladie grave. Et nous avons besoin d'agents de santé qui soient formés pour les utiliser dans un environnement sûr ».

Les traitements - artésunate, imatinib et infliximab - seront testés sur des patients hospitalisés atteints de covid-19 dans 52 pays, dans le cadre du programme Solidarity plus. Un groupe indépendant, désigné par l'OMS, a sélectionné ces trois médicaments pour leur capacité à réduire le risque de décès chez les personnes hospitalisées pour la covid-19. Ces médicaments ne sont pas nouveaux, ils sont déjà utilisés pour traiter d'autres pathologies. C'est le cas de l'artésunate, un médicament contre le paludisme grave, l'imatinib contre certains cancers, ainsi que l'infliximab utilisé pour traiter la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies du système immunitaire.

L'initiative est portée par « Solidarity plus », avec la participation des milliers de chercheurs dans plus de 600 hôpitaux. « Solidarity plus » est la plus grande collaboration mondiale entre les 194 États membres de l'OMS, à laquelle participent des milliers de chercheurs dans plus de 600 hôpitaux. La Finlande, qui fait partie des 52 pays participants et contribuant à l'initiative de solidarité mondiale Covax, a choisi deux hôpitaux universitaires du pays parmi les premiers au monde à entamer la deuxième phase. Quatre médicaments ont été évalués dans le cadre de l'essai initial de solidarité l'année dernière, qui a montré que le remdesivir, l'hydroxychloroquine, le lopinavir et l'interféron avaient peu ou pas d'effets sur les patients hospitalisés atteints de Covid-19. Les résultats définitifs sont attendus le mois prochain.