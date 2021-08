Congo-Brazzaville: Philanthropie - L'association Kiminou soutient la scolarité des enfants démunis

Une journée porte ouverte, destinée à soutenir les enfants démunis à la rentrée scolaire prochaine, a été organisée le 14 août à Pointe-Noire par l'association Kiminou « Ecole pour tous » que dirige Berthe Mouanda Laval.

L'activité de collecte des dons en nature et en numéraires a eu pour but de soutenir près de 200 à 300 enfants défavorisés vivant dans six localités du Congo en leur offrant des kits scolaires qu'ils vont utiliser à la rentrée des classes en octobre prochain.

Ce geste de coeur et d'amour s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'association, à savoir aider, accompagner et soutenir les jeunes dans leur éducation et leur scolarité en République du Congo.

« L'école est pour nombreux de ces enfants l'unique issue de réussite. C'est pourquoi, nous leur apportons notre modeste contribution qui tant soit peu permet d'améliorer leur condition scolaire », a dit Berthe Mouanda Laval qui a ajouté: « Outre la distribution du matériel scolaire, nous faisons aussi le suivi de ces enfants qui ont besoin d'un peu d'attention et d'amour ».

L'association Kiminou, a renchéri sa présidente, ne va ménager aucun effort pour offrir des fournitures et manuels scolaires aux enfants mais aussi des vêtements en cas de besoin et d'autres objets d'utilisation courante pour qu'ils vivent comme tous les enfants du monde. Des opérations de parrainage et d'identification des freins sociaux à la scolarisation sont également en cours. C'est dans cette optique que Kamien, un enfant orphelin qui habite avec son grand père à Pointe Noire, a bénéficié du soutien multiforme de Kiminou.

En effet, jusqu'à 9 ans, Kamien n'allait pas à l'école. Grâce à cette association, il a découvert pour la première fois les couleurs d'une salle de classe. Kamien est brillant à l'école puisque l'année dernière, il a occupé régulièrement les rangs de 1er et de 2e de sa classe. Seulement, il était souvent exclu de la salle pour non paiement des frais d'écolage. Une situation déplorable et regrettable qui a conduit l'association Kiminou à trouver rapidement un parrain à l'enfant. Luc, vivant en France, a accepté généreusement de parrainner l'enfant qui a besoin cependant de vivre dans un internat ou une famille d'accueil pour son épanouissement, a ajouté Berthe Mouanda Laval avant de lui remettre les dons divers (chaussures, vêtements... ) recueillis par l'association Kiminou.

Signalons que l'année dernière, cette association a remis des kits scolaires à près de 60 enfants de Nkayi qui verront d'ici peu leur bibliothèque être réhabilitée. Le projet d'électrification par panneaux solaires des salles de classe de cette localité et l'équipement en eau des sites scolaires et periscolaires, sans oublier la création d'une salle d'études dans la ville de Nkayi, et la mise en place d'un projet de maraichage figurent aussi dans le canevas de l'association qui veut réaliser beaucoup de projets au Congo, avec le soutien et l'accompagnement des pouvoirs publics, des associations et fondations sœurs.