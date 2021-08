Congo-Brazzaville: Education - L'ISTM-Kananga innove dans la défense des mémoires

Le comité de gestion de l'établissement innove dans l'amélioration de l'enseignement et de la qualité des travaux de fin d'études universitaires à défendre par les étudiants finalistes de licence.

Pour s'assurer de la qualité des mémoires, le comité de gestion, dirigé par le Pr Munkandu Basua Babintu, a organisé récemment la première édition de la Journée des memoranda. Il s'agit d'une séance de pré-défense pour tous les étudiants finalistes de licence. Au cours de cette journée présidée par le directeur général de l'Institution supérieur des techniques médicales (ISTM), les étudiants ont présenté l'état d'avancement de leurs recherches.

Concernant cette première expérience, une vingtaine d'étudiants a présenté ses travaux de recherche à différents stades d'avancement. Cela dans toutes les disciplines, notamment la nutrition diététique, les sciences infirmières, la santé communautaire, la biologie, la gestion des institutions de santé... "Cette journée a marqué l'intérêt du suivi de proximité de ces jeunes chercheurs pour améliorer la qualité de leurs prestations, augmenter leur estime de soi et, surtout , nous voulons à travers cet exercice éviter les antivaleurs tel que le plagiat," a déclaré le Pr Mukandu. Il a ajouté que par ce geste, le comité de gestion de l'ISTM-Kananga contribue tant soit peu à l'encadrement scientifique de ses étudiants . Toujours dans le cadre des innovations, le comité Mukandu vient de créer, sur fonds propres, un restaurant du cœur. L'accès à ce restaurant est gratuit mais conditionné par un jeton d'accès. Seuls les agents âgés de 70 ans et plus y ont accès. Le restaurant offre journellement un repas équilibré et varié.

Toutes ces initiatives mises en place par l'équipe du comité de gestion de l'ISTM-Kananga visent à améliorer les conditions de travail de son personnel. Avec plus de moyens, le comité de gestion pourra faire plus. D'où l'appel du directeur général aux personnes de bonne volonté. "Si nous voulons construire de grands bâtiments, nous n'allons pas le faire avec des frais des étudiants, il faudra que nous ayons un peu plus de moyens pour que nous puissions booster notre établissement. Nous avons plus de deux mille cinq cents étudiants, à notre arrivée nous n'avons trouvé que trois bâtiments. Les étudiants étaient dans les mauvaises conditions et actuellement, avec ce que nous avons fait, pendant deux ans, nous avons ajouté ne fût- ce que cinq bâtiments. Ce qui nous fait une vingtaine de salles", a-t-il expliqué.