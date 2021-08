Congo-Brazzaville: 9e édition Riac - Plus d'une cinquantaine d'artistes se donnent rendez-vous à Brazzaville

Dans le cadre de la 9e édition de la Rencontre internationale d'art contemporain (Riac) qui se déroulera à Brazzaville au sein des ateliers Sahm, photographes, vidéastes, peintres, sculpteurs, critiques d'art, performeurs et danseurs se donnent rendez-vous du 3 au 26 septembre autour de différents moments d'échanges, de partages et de découvertes.

Initiée en 2012 par le centre d'art, les ateliers Sahm, que dirige Bill Kouelany, la Riac est née du souci de vouloir pallier le manque d'événements culturels et d'offrir plus de visibilité à la création artistique congolaise sur la scène internationale et ainsi promouvoir les différents arts pratiqués au Congo. A chaque édition, l'événement met en avant la jeunesse en tant que symbole d'avenir et de construction.

Pour cette année, la Riac se tiendra du 3 au 26 septembre sur le thème « Habiter la terre », inspiré de l'œuvre Nous habitons la terre de Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice et garde des sceaux de l'Etat français. Pour Landry Mbassi, reconduit au poste de commissaire de la Riac, il semble plus logique qu'après avoir scruté divers univers et s'être penché sur la question de la réinvention du monde en putréfaction lors de l'édition précédente, la Riac tente ainsi de prendre le relais dans ce débat universel.

Où allons-nous ? Comment cohabitons-nous dans l'espace ? Comment nous enrichissons-nous de nos diverses expériences ? Quel est notre rêve commun ? Comment le cultivons-nous ? Et à quoi nous servent donc les frontières érigées entre les hommes ? Quel sort nous réserve la montée en puissance de la déshumanisation ambiante et galopante ? Autant de questions que suscite le thème. « La 9e édition propose donc aux artistes et quêteurs de sens d'apporter des réponses à ces questions comme dans une suite logique pour comprendre l'état du monde dans son avancée, mais davantage dans le rôle que chaque humain devrait jouer pour qu'il y ait un peu plus d'espoir, un peu plus de lumière », a partagé Landry Mbassi.

Au programme de cette 9e édition de la Riac : expositions, projections, spectacles, causeries-débats. Par ailleurs, il est prévu quatre ateliers au bénéfice des artistes sélectionnés. L'atelier photo et vidéo sera animé par le Camerounais Yvon Leolein Ngassam. Les masters class en danse buto et performance seront assurées par la Japonaise Maki Watanabe et le Français Michael Allibert. L'Ivoirien Jems Koko Bi sera à la manœuvre de l'atelier peinture et sculpture.

Au nombre des artistes internationaux qui prendront part à l'événement, on compte Gbegno Ayikoue Clément du Togo, Cissé Aïssatou du Sénégal, Konté Alhassane du Mali, Lamri Sadek d'Algérie, Guidimbaye Appolinaire du Tchad, Leuna Njiele Noumbimboo et Junior Boogy du Cameroun, Alice Ogoun du Bénin, Olivia Mary Nantongo d'Ouganda et Franchesca Herpoux de France. Sur le plan national, on comptera, entre autres parmi les participants, la présence d'Obed Nkondi, Sarah Paul Nkoukou, Karel Kouelany, Rose Neves, Razia Lelahel Mahoumi, Aude May, Aly Rafael, Guervie Ngonbouang, Estelle Ayessa, Kinonga Armel, etc.

Notons qu'en raison du contexte sanitaire national encore fragile à cause de la pandémie à coronavirus, la 9e édition de la Riac ne sera pas ouverte au public, sauf pour les vernissages du 8 septembre à l'Institut français du Congo et celui du 24 septembre aux ateliers Sahm.