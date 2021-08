Congo-Brazzaville: Infrastructures routières - La BDEAC accorde 32,8 milliards FCFA pour le tronçon Dolisie-Kibangou

L'accord de prêt pour le financement de la construction de la route Dolisie-Kibangou a été signé, le 16 août à Brazzaville, entre le ministre des Finances, Rigobert Roger Andely, et le président de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale(BDEAC), Fortunato-Ofa Mbo Nchama.

Long d'environ 82 kilomètres, déjà bitumé sur 32 kilomètres au départ du chef-lieu du Niari, le tronçon entre Dolisie et Kibangou fait partie du corridor Brazzaville-Dolisie-Libreville. Il s'agit d'un projet d'intégration sous-régionale visant à connecter le Congo au Gabon à partir de cet axe routier.

L'impact socioéconomique attendu de l'aménagement de cette route Dolisie-Kibangou et du pont sur le Niari sera bénéfique pour les échanges commerciaux entre le Congo et le Gabon, y compris pour la population riveraine. Cette infrastructure routière contribue, admet-on, à la réduction du coût et de la durée de transport, au désenclavement du département du Niari, au développement local.

Paraphant l'accord de financement, le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Rigobert Roger Andely, a salué un modèle de projet intégrateur comme le corridor Brazzaville-Ouesso-Bangui-N'Djamena en préparation. « Cette route Dolisie et Kibangou est extrêmement importante. La BDEAC a accepté de financer le projet, ainsi que la Banque africaine de développement (BAD). Dans les jours qui suivent, nous allons signer avec la BAD un autre accord pour sa quotepart », a-t- il annoncé.

Il faut retenir qu'en acceptant de financer la construction de cette route, la BDEAC s'affiche comme l'un des partenaires financiers importants de la République du Congo. Depuis l'apparition de la pandémie, la banque a conclu trois accords de prêt avec le gouvernement congolais, à hauteur de 43,8 milliards FCFA, soit 12 milliards FCFA pour le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, soit 15 milliards FCFA pour la lutte contre la pandémie de Covid-19 et soit 16,8 milliards FCFA pour la réhabilitation de la route nationale n°2.

La signature de cet accord de prêt, a laissé croire Fortunato-Ofa Mbo Nchama, témoigne d'une coopération fructueuse et grandissante entre la BDEAC et le gouvernement congolais. « Bien plus, cet accord est le signe de la confiance que le gouvernement place vis-à-vis de l'institution communautaire de financement du développement. En impliquant la BDEAC dans la réalisation de ses projets structurants, le Congo lance un message fort pour confirmer la place qui revient à cette institution, dans le financement du développement de la sous-région », a-t- il dit.

Les financements de la BDEAC en faveur du pays ont porté essentiellement sur les infrastructures de transport, l'agriculture et l'énergie. En l'espace de quatre ans, elle a financé vingt-quatre projets, pour une enveloppe de 227 milliards FCFA.