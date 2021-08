Afrique de l'Ouest: BRVM - La Solibra au sommet du top 5 des plus fortes hausses de cours

La Société de Limonaderie et de brasseries d'Afrique (SOLIBRA) s'est retrouvée au sommet du Top 5 des titres ayant enregistré les plus fortes hausses de cours du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 16 aout 2021.

Cette valeur termine ainsi la journée de cotation avec plus 7,46% à 121 700 FCFA. Elle est suivie respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 7,29% à 2 355 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 6,99% à 1 990 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,85% à 390 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,75% à 1 380 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,93% à 4 565 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (moins 5,43% à 610 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,79% à 795 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 4,48% à 3 515 FCFA) et Servair Abidjan (moins 3,45% à 1 400 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 236,052 millions FCFA contre 170,643 millions FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est établie à 5149,330 milliards FCFA contre 5131,571 milliards FCFA la veille, soit une hausse de 17,759 milliards FCFA.

Celle du marché des obligations s'est, de son côté, élevée à 6932,715 milliards FCFA contre 6936,910 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 4,195 milliards FCFA.

Du côté des indices, on note une situation contrastée en fin de journée de cotation. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) s'est replie de 0,03% à 136,68 points contre 136,72 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 0,35% à 171,10 points contre 170,51 points la veille.