Togo: André Kangni Afanou dit non à la vindicte populaire

Ces derniers temps il est constaté que la vindicte populaire est devenue la meilleure option des populations qui font face au cas de vol et autres... , au lieu de laisser la justice jouer son rôle. Condamnant cette pratique André Kangni Afanou, coordinateur Afrique du Centre pour les droits civils et politiques (Centre for Civil and Political Rights - CCPR) en étale les causes.

Cette pratique dont use les populations, coûte malheureusement la vie aux malfrats tout comme les innocents. Au centre de tout , André Kangni Afanou voit une population togolaise méfiante qui ne croit pas au système judiciaire de leur pays.

« Lorsque les citoyens sont exaspérés, et qu'ils se disent que devant un délit ou un crime, le système judiciaire ne procède pas à des enquêtes sérieuses, n'identifie pas les coupables pour leur faire subir la rigueur de la loi ; lorsque les citoyens estiment que même s'il est enclenché, ce processus peut être corrompu, ils vont être amenés justement à se rendre justice eux-mêmes », a-t-il confié à Sputnik News.

Comme recommandation, Kangni Afanou invite les autorités ainsi que la société civile et les acteurs judiciaires à œuvrer davantage pour que « le système judiciaire togolais soit plus indépendant et que le phénomène de la corruption (... ) soit combattu efficacement ».

Rappelons qu'il y a de 3 semaines de cela, un présumé voleur de moto a été lynché à mort dans le quartier de Sanguéra.