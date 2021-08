Afrique: Règles, chapeaux, projections - Tout savoir sur le tirage au sort de la CAN 2021

Ce mardi 17 août aura lieu le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des nations, au Palais des congrès de Yaoundé. Composition des chapeaux, sélections à éviter et possible groupe de la « mort », RFI vous donne les clés pour appréhender au mieux l'évènement, à moins de cinq mois du match d'ouverture de cette CAN au Cameroun, reportée de 2021 à 2022 (9 janvier-6 février).

Comme la compétition elle-même, le tirage au sort de la CAN 2021, prévu en juin dernier, a été reporté à ce mardi 17 août. À partir de 18h temps universel, tous les acteurs du football africain auront les yeux rivés vers le Palais des congrès de Yaoundé où se déroulera l'évènement. Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré et Jay-Jay Okocha devraient être présents pour l'occasion.

Quatre chapeaux en fonction du classement FIFA

Comme pour la CAN 2019, les 24 sélections seront réparties dans six groupes de quatre. Pour éviter des poules où les meilleures sélections se retrouveraient, celles-ci sont divisées dans quatre pots en fonction du dernier classement FIFA, établi le 12 août. Le Sénégal est le mieux classé (21e) devant la Tunisie (28e) et l'Algérie, championne d'Afrique en titre (30e).

Ils figurent sans surprise dans le chapeau 1 avec le Cameroun, pays hôte assuré d'être dans la poule A, le Maroc et le Nigeria.

POT 2 : Égypte, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée

POT 3 : Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau

POT 4 : Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Éthiopie, Gambie (148e au classement FIFA).

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes disputeront les huitièmes de finale.

L'Algérie : épouvantail de cette CAN

Tenants du titre après leur victoire en finale sur le Sénégal (1-0) lors de l'édition 2019, les Algériens font figurent de grands favoris. Dans la lignée de leur sacre au Caire, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont enchaîné les bonnes performances et viennent de battre le record continental d'invincibilité établi par la Côte d'Ivoire de Drogba en 2013 : 27 matchs sans défaite depuis octobre 2018, soit un de plus que les Ivoiriens.

Mais l'Algérie n'est pas sans savoir que rarement la Coupe d'Afrique des nations sourit deux fois de suite à la même équipe. Depuis 1968, année au passage à huit sélections, seuls le Cameroun (2000-2002) et l'Égypte (2006-2008-2010) ont réussi à conserver leur titre. Et puis, depuis le début des années 2010 et la fin de la domination égyptienne, l'équipe attendue ne s'est pas imposée.

Le Sénégal, battu seulement en amical par le Maroc depuis la CAN 2019, sera l'autre équipe du pot 1 à éviter.

Le groupe le plus relevé

Algérie-Égypte-Gabon-Soudan ou

Sénégal-Côte d'Ivoire-Mauritanie-Comores.

Difficile d'établir un seul groupe de la « mort ». Mais si on s'intéresse aux têtes d'affiches, une ou deux poules se dessinent. Elles seraient composées de l'Algérie de Mahrez ou du Sénégal de Mané, avec l'Égypte de Salah et le Gabon d'Aubameyang.

Les Comores, sur un nuage pour leur première participation, et le Soudan, vainqueur du Ghana et de l'Afrique du Sud en qualifications, ajouteraient encore un peu plus de piment.

Le groupe le plus ouvert

Cameroun-Mali-Cap-Vert-Soudan ou Comores.

Le Cameroun bénéficiera du soutien de son public mais n'a pas eu l'occasion de se jauger véritablement depuis son élimination en huitièmes de finale de la CAN 2019. Qualifiés d'office, les Lions indomptables n'ont pas eu de match couperet depuis deux ans.

Quatre 0-0 de suite en 2020, une défaite contre le Cap-Vert en mars dernier : le Cameroun n'a que peu de certitudes avant sa CAN. Les matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022 l'y aideront peut-être.

Éliminé aussi en huitièmes de finale de la CAN 2019, le Mali a depuis grandi. Ses jeunes joueurs ont gagné en expérience et ont été capables en juin dernier de bousculer l'Algérie chez elle, en amical. Les Aigles se sont inclinés (1-0) après s'être procurés plusieurs occasions.

Le Cap-Vert, vainqueur du Brésil olympique en amical et invaincu dans son groupe de qualifications où figuraient le Mozambique, le Rwanda et le Cameroun, serait en mesure de tirer son épingle du jeu dans un tel groupe. De quoi se remémorer le quart de finale des Requins Bleus à la CAN 2013.