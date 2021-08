Togo: Prof Mijiyawa invite à une vigilance accrue

Pendant que la sous-région ouest africaine se battait pour endiguer la pandémie virale, des cas de fièvres virales hémorragiques ont été détectés dans deux pays de la sous région à savoir fièvre à virus Marburg en Guinée Conakry, et fièvre à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Illico presto, le Ministre de la santé de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins, Prof. Mustafa Mijiyawa a sorti un communiqué le 15 août 2021 pour alerter la population togolaise sur le phénomène en cours.

« La fièvre hémorragique est une maladie très grave, hautement contagieuse et souvent mortelle. Elle se transmet par contact avec des liquides biologiques d'une personne malade (sang, vomissures, selles, urines, liquides génitaux) » indique-t-on dans le communiqué.

Bien qu'elle débute par une fièvre, elle est accompagnée de certains symptômes tels que, faiblesse intense, douleurs musculaires, maux de tête, fatigue, nausées ou vomissements, diarrhée, douleurs abdominales et parfois des saignements inexpliqués à travers les selles, les urines et le nez.

Comptant sur la vigilance et le civisme de la population togolaise pour éviter la survenue de la fièvre virale hémorragique dans le pays, il l' invite à adopter certains comportements : se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact avec le sang, les selles, les urines, la salive et les vomissures d'une personne suspecte ou atteinte d'une maladie avec fièvre et saignements, éviter de manipuler, en l'absence de toutes mesures de protection adaptée, le corps d'une personne décédée d'une maladie avec fièvre et saignements, bien cuire les aliments, surtout les viandes avant de les consommer.

Le Prof. Moustafa Mijiyawa a rappelé que les fièvres virales hémorragiques peuvent être guéries si elles sont détectées et prises en charge précocement dans un centre de santé. Face à toute suspicion, il demande aux populations d'informer le personnel du centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate.