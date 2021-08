Cote d'Ivoire: L'Oms annonce 5000 doses de vaccin anti-Ebola

Dans le cadre de la coordination des activités transfrontalières de lutte contre la maladie à virus Ebola, l'Oms a décidé d'appuyer la Côte d'Ivoire avec 5 000 doses de vaccin anti-Ebola.

L'arrivée de ces vaccins fait suite à la confirmation du premier cas de maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire, le samedi 14 août 2021, par les autorités sanitaires ivoiriennes. Ces vaccins ont été obtenus grâce aux efforts de cette organisation et un accord entre les ministères de la Santé de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Ces vaccins permettront de prendre en charge les personnes à haut risque, à savoir les agents de santé et les contacts des cas confirmés.

« Il est extrêmement préoccupant que cette épidémie ait été déclarée à Abidjan, une métropole de plus de quatre millions d'habitants... Cependant, l'essentiel de l'expertise mondiale en matière de lutte contre la maladie à virus Ebola se trouve ici, sur le continent et la Côte d'Ivoire peut tirer profit de cette expérience pour accélérer la riposte. Il s'agit de l'un des six pays auxquels l'Oms a récemment fourni un appui dans le but de renforcer la préparation à la lutte contre la maladie à virus Ebola et ce diagnostic rapide montre que la préparation porte ses fruits », a rassuré Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Oms pour l'Afrique, le 14 août 2021, à Brazzaville.

Rappelons qu'en Afrique, les pays comme la Guinée, la République démocratique du Congo, cette épidémie à virus Ebola a sévi.