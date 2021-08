Cote d'Ivoire: Immobilier - Un vaste projet pour les agents de la Direction du patrimoine de L'Etat

Les agents de la Direction du patrimoine de L'Etat peuvent pousser un ouf de soulagement. Un vaste projet immobilier dénommé "Cone N'Guessan Marie" a été lancé à leur endroit, suite à une convention de partenariat qui lie leur mutuelle à la société de construction immobilière City Foundations Sarl. L'information a été donnée à travers un communiqué transmis à Fratmat.info ce lundi 16 août 2021.

Ce projet, selon notre source, propose « la vente de terrains de 600m² à 2 600 000 FCfa et 500m² à 2 300 000 FCfa ». Ces différents terrains sont payables en 30 mois et sont disponibles dans la capitale ivoirienne (Yamoussoukro).

Pour en bénéficier, le requérant doit s'inscrire simplement sur la liste des souscripteurs auprès de la Mutuelle des agents de la Direction du patrimoine de l'Etat (Ma-Dpe). Il n'est pas obligé d'être mutualiste. Et pour s'engager l'apport initial n'est non plus une obligation.

Pour la présidente de la Mutuelle, Ahou Marie N'Guessan épouse Cone, « cette convention signée vise à encourager et à sécuriser des terrains pour les fonctionnaires et les contractuels, en vue de la construction d'un toit ou d'une maison pour eux-mêmes et leurs familles ».

Le gérant de la société immobilière City Foundations Sarl, Adou Landry Kevin, lui, a insisté sur la crédibilité et la capacité de son entreprise à la bonne implémentation dudit projet.

« Nos documents dûment signés avec nos propriétaires terriens sont notariés et actés par des commissaires de justice. Au terme des échéances, les souscripteurs percevront leurs arrêtés de concession définitive (Acd). L'objectif est de permettre aux membres de posséder des terrains et de proposer la construction de maisons à la pointe des innovations technologiques et écologiques ».

Créée en 2013, la Mutuelle des agents de la Direction du patrimoine de l'Etat (Ma-Dpe) revendique environ 240 membres. L'actuelle présidente est à son deuxième mandat. La convention entre les deux entités a été signée, le mardi 10 août 2021, à Abidjan.