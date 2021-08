Togo: Le MPDD réclame justice pour Paul Missiagbéto

c'est au travers d'un communiqué rendu public ce jour que le parti de Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo, (MPDD : Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement), lui-même en exil après la présidentielle de 2020 et le contentieux qui s'en est suivi, a émis sa position sur la réquisition faite la semaine dernière par le Procureur général contre son militant, Paul Missagbéto.

Lecture !

COMMUNIQUE DE PRESSE MPDD DU 16 AOUT 2021

TOGO : JUSTICE POUR PAUL MISSIAGBETO !

Depuis le 17 mai 2021 M. Paul MISSIAGBETO, Conseiller Spécial du Président du MPDD à la Jeunesse, est arbitrairement détenu en prison après avoir été enlevé en son domicile nuitamment devant sa femme et ses enfants par des éléments civils de la gendarmerie nationale qui ont saccagé son domicile et celui de sa défunte mère, après une perquisition infructueuse sans qu'il ne lui soit notifié les motifs de son interpellation en violation des lois de la République.

Gardé deux semaines au SCRIC à vue pour les besoins de l'enquête, il a fallu recourir à son téléphone et en particulier à ses échanges WhatsApp, pour l'informer qu'il a diffusé de fausses nouvelles qui circulaient déjà sur la toile ; ceci en violation du code de procédure pénale en vigueur au Togo.

Deux principes importants en matière de procédure pénale sont dès le départ de l'interpellation foulés au pied : d'abord, l'absence de notification des motifs de l'interpellation au justiciable et pour lesquels pour les besoins de l'enquête il doit être gardé à vue. Secundo la violation de la Constitution togolaise en ses articles 25 et 29 relatifs à la liberté d'expression et au secret de la correspondance, des communications et télécommunications.

Quid des nombreux vices de procédure qui ont entaché son mandat de dépôt et que peut attester son conseil !

Au terme d'un procès épique intervenu au Tribunal de Première Instance de Lomé, le 13 août 2021, où l'accusé fit une défense pro domo affichant ses convictions politiques, aidé par son conseil, le substitut du Procureur de la République lui fit savoir qu'il fait peur à Faure Gnassingbé. Il a été donc requis contre lui une peine de prison ferme de 4 ans, le délibéré prévu pour le 27 août 2021.

Démonstration est ainsi faite qu'il s'agit en l'espèce d'un procès politique !

Il faut faire rappel de ce que M. Paul MISSIAGBETO fut victime et témoin le 21 avril 2020 du saccage du domicile du Président démocratiquement élu, des voies de fait commis par la soldatesque du régime lors de l'enlèvement du Président élu, SE Dr Gabriel Agbéyomé Messan KODJO, à l'instar de la vingtaine de patriotes brutalisés et jetés en prison pour une durée de 4 mois après un procès expéditif sans défense. C'est dans ce contexte de traumatisme national et surtout familial que la mère de M. Paul MISSIAGBETO rendit l'âme alors que son fils purgeait sa peine de prison.

M. Paul MISSIAGBETO est persécuté depuis 2019 pour ses convictions politiques et son engagement aux côtés du Président élu, SE Dr Gabriel Agbéyomé Messan KODJO.

Le MPDD tout en dénonçant énergiquement cette grave dérive autocratique dans notre pays avec la banalisation systématique des graves atteintes aux droits de l'Homme tendant à la mise sous éteignoir des adversaires politiques, interpelle les représentations diplomatiques au Togo, et en appelle au Peuple togolais, aux organisations de défense de droits de l'Homme, aux démocrates et aux Patriotes à travers le monde pour faire échec à cette imposture d'une justice aux allures staliniennes dont l'unique dessein est de faire taire et intimider tous ceux qui contestent la gouvernance artisanale du Togo et les résultats frauduleux de la dernière élection présidentielle .

Pour le Bureau Politique

M. Gérard Adja

Premier Vice Président