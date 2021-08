Cote d'Ivoire: 27e Congrès de l'Upu/Sifundo Chief Moyo - «Les bureaux de poste sont des entités de développement pour les pays africains»

En marge du 27e congrès qui a ouvert ses portes le 9 août au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le Zimbabwéen Sifundo Chief Moyo, nouveau secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, a animé une conférence de presse.

L'un des temps forts qui ont marqué la journée d'hier au 27e congrès de l'Union postale universelle est bien la conférence de presse animée par Moyo Sifundo Chief, nouveau Secrétaire général de l'Union panafricaine des postes (Upap).

Une occasion pour ce Zimbabwéen de parler des perspectives de la poste en Afrique, l'impact de la Covid-19 sur le secteur postal et les enjeux de ce 27e congrès de l'Upu.

Selon le nouveau secrétaire général, les bureaux de postes sont des agents de développement pour les pays africains.

Dans la mesure où, ajoute-t-il, ils sont utilisés par les gouvernements pour développer leur programme de développement. « La digitalisation de la poste permet à différentes entités de se développer dans leurs secteurs respectifs. Grâce à la digitalisation, des bureaux de poste sont, en effet, capables de s'offrir des services tels e-commerce et ceux en ligne au profit du gouvernement. Par ailleurs, à travers la digitalisation, les entités postales peuvent assister et aider des entreprises à avoir et mettre sur le marché différents produits », a-t-il expliqué.

Il a ,en outre, souligné que le e-commerce est une niche pour les compagnies postales. « En raison de la mondialisation, des citoyens sont à même de faire des achats partout dans le monde en ligne ; puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer, les services postaux s'en chargent », rassure-t-il. C'est pourquoi, le conférencier a invité les structures postales à mettre en place des services de e-commerce.

Impact de la Covid-19 sur le secteur

Dans son grand oral et contexte oblige, le haut cadre de l'Union panafricaine des postes a évoqué l'impact de la pandémie à coronavirus sur le secteur de la poste. Impact qui s'est traduit, entre autres, par la fermeture des frontières, l'arrêt des vols de compagnies aériennes, des couvre-feux et des confinements, ici et là, dans le monde.

Toutefois, les bureaux de postes ont continué à fonctionner, livrer des médicaments, de la nourriture, faciliter la distribution partout, s'est-il félicité. « La Covid-19 a aidé les entités postales à se développer rapidement par la transformation digitale ; toute chose qui a permis de faire des transactions virtuelles sans difficulté », a-t-il dit.

Partageant le cas du Zimbabwe, il a fait savoir que le pays a réagi très rapidement en créant un espace en ligne (Mall Zimbabwe) pour permettre aux clients de faire des achats en ligne. « Le 7 décembre 2020, notre organisation a lancé officiellement le programme de digitalisation de la poste du Zimbabwe. Nous avons ainsi mis en place rapidement la digitalisation de la poste », a-t-il affirmé.

Pour ce qui est de l'Union panafricaine des postes dont il est le nouveau Secrétaire général, Moyo Sifundo Chief a souligné que sa vision est de conduire la digitalisation de la poste en Afrique. Il s'est, par ailleurs, dit heureux de prendre part au 27e Congrès de l'Upu à Abidjan. « Ce congrès à Abidjan, c'est un congrès africain que la Côte d'Ivoire accueille », a-t-il renchéri.

L'Union panafricaine des postes, faut-il rappeler, fait la promotion du secteur postal en Afrique. Regroupant 45 pays du continent, son siège se trouve en Tanzanie.