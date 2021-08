Cote d'Ivoire: Direction générale de la Sodemi - Koné Moussa Seydou succède à Kadjo Kouamé

La passation des charges entre Koné Seydou, le nouveau directeur général de la Société pour le développement des mines (Sodemi), et son prédécesseur Kadjo Kouamé, a eu lieu, le lundi 16 août, en présence de Bamba Yacouba, Président du conseil d'administration et des administrateurs.

Le nouveau patron de cette société d'État qui opère dans l'exploration minière, a remercié de prime abord le Président de la République et le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie pour sa nomination. Il a ensuite félicité son prédécesseur pour le travail abattu, avant d'annoncer qu'il se tient à la disposition de tous pour l'atteinte des objectifs. Il a, par ailleurs, rappelé l'un des vœux chers au Chef de l'État qui est de faire du secteur des mines, le troisième pilier de l'économie nationale.

Mais avant, son prédécesseur, Kadjo Kouamé, a indiqué qu'accomplir un devoir est toujours un privilège et cela, quelles que soient les circonstances. Il a ,également, exprimé toute sa gratitude à SEM. Alassane Ouattara, qui lui a permis de vivre ces expériences " riches en enseignements". Il a ,aussi, témoigné sa gratitude envers le ministre en charge du département des mines, avant de faire un bilan de ses années d'exercice.

« L'entreprise a connu des turbulences sous toutes ses formes ces dernières années. Le modèle économique l'a rendue dépendante des dividendes. Cependant après la cession de 25% des parts dans le SMI, pour 32 milliards de FCfa reversés, la structure a retrouvé une bonne santé financière. Ce qui lui a valu d'obtenir une reconnaissance nationale, avec le deuxième prix entreprise de l'État de Côte d'Ivoire pour avoir réalisé les meilleurs bénéfices », a-t-il expliqué, avant de mettre fin à sa mission qui a démarré au sein de cette structure en 2010.

Bamba Yacouba, Président du conseil d'administration, a présenté succinctement le contenu du plan stratégie 2021-2025, adopté par le conseil d'administration qui présente les attentes du gouvernement et les défis et objectifs à relever. « Vous devez retenir, évaluer, moduler et orienter toutes les contributions dans la direction qui permettra d'atteindre le plus vite possible les objectifs qui sont attendus de vous et de l'entreprise », a-t-il conseillé au nouveau Dg.

Il a en outre mentionné que le personnel fonde beaucoup d'espoir dans sa mission qui est de faire de cette société la locomotive du secteur minier en Côte d'Ivoire.

En termes de chiffres, la Sodemi, c'est plus de 43 milliards de Francs Cfa en obligations et 2,5 milliards de FCfa en dépôt à terme, soit 45, 598 milliards de FCfa en placements et près de 6,27 milliards de FCfa en compte.