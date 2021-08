Congo-Brazzaville: Fête du 15 août - La population d'Ignié appelée au patriotisme et à la responsabilité

L'administrateur maire de la communauté urbaine d'Ignié, dans le département du Pool, Assitou Kamara Somi, a invité le 15 août les habitants au sens du patriotisme et de responsabilité afin de réaliser le rêve de devenir commune de plein exercice.

Rassemblée pour la circonstance au siège de la mairie sous la direction de l'administrateur maire, la population d'Ignié a célébré à sa manière la fête de l'indépendance nationale. La cérémonie, débutée par l'exécution de l'hymne nationale « La Congolaise », a été marquée, entre autres, par une animation culturelle en respectant les mesures barrières.

Rendant hommage aux pères de l'indépendance, Assitou Kamara Somi a rappelé qu'il s'agit d'une période importante, un grand repère pour l'histoire du Congo. Selon elle, la communauté urbaine d'Ignié, qui est longtemps restée au bord de la route du développement, avance si heureusement grâce au travail et à l'apport de ses filles et fils.

« Il y a 61 ans, nous ne pouvions parler de district ni de communauté urbaine d'Ignié. Aujourd'hui, nous y sommes, avec une administration et des services dynamiques, des écoles, des dispensaires, des commerces et autres infrastructures. Nous aurons bientôt la mise en œuvre de la zone économique et commerciale de Maloukou, prête à employer de nombreux jeunes d'Ignié dans divers métiers », a-t-elle annoncé devant un échantillon de différentes couches de la population.

Elle s'est, par ailleurs, réjouie de l'existence des infrastructures modernes qui donnent de la vie à sa communauté urbaine. A côté de l'existant, elle a annoncé la construction prochaine, à Ignié, des plateformes sportives avec l'aide du ministère de la Jeunesse et des Sports. S'agissant des défis à relever, Assitou Kamara a cité la lancinante question d'adduction d'eau qui demeure la préoccupation de tout le monde en général et des autorités locales en particulier. A cela s'ajoute le problème d'insécurité avec le phénomène des « bébés noirs et Kulunas » importé des grandes villes du pays.

« Je saisis cette opportunité pour féliciter la force publique qui ne cesse de ménager aucun effort, dans la sécurisation, la libre circulation des personnes et des biens, malgré le manque de personnel et l'insuffisance des moyens de travail », a-t-elle poursuivi.

L'administrateur maire a également félicité les services déconcentrés de l'Etat, qui continuent, en cette période difficile, à faire preuve d'ingéniosité pour garantir le bon fonctionnement du service public. Elle s'est aussi félicitée de l'esprit de solidarité et d'hospitalité légendaire de la population, surtout tous les efforts économiques contribuant au développement harmonieux de la ville d'Ignié. Elle a, enfin, sollicité la contribution des hommes et femmes, jeunes et vieux, associations et partis politiques, confessions religieuses et communautés étrangères pour le développement de cette entité administrative. « Dans la paix et l'unité, soyons plus forts dans le travail afin de booster le progrès de notre belle cité d'Ignié », a conclu Assitou Kamara Somi.