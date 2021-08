Afrique: Paulo Duarte demande de la patience au public

Paulo Duarte demande de la patience au public togolais pour atteindre ses objectifs. Présenté officiellement samedi dernier, le nouveau sélectionneur des Eperviers a confié son envie de faire progresser cette sélection, mais ne garanti pas les résultats immédiats.

Absent de la CAN 2019 et de la prochaine en 2022, le Togo veut se relever avec le nouveau sélectionneur Paulo Duarte. Face à cette envie des supporters togolais de renouer avec la joie du succès, le technicien portugais a demandé de la patience.

"J'ai accepté ce projet parce que j'ai senti une grande envie de changer beaucoup de choses, une grande envie de renouveler l'équipe, une grande envie de progresser dans l'avenir. On doit avoir la patience, de renouveler, chercher à amener le Togo le plus loin possible. C'est une génération qui est finie et c'est une autre génération qui est là. On doit être patients, mais en même temps on doit être positifs" a indiqué Paulo Duarte.

L'ancien sélectionneur du Burkina Faso ne promet pas des miracles au Togo. Il faut du résultat mais cela pourrait prendre du temps.

"On doit renouveler avec des résultats. Mais pour avoir des résultats on a besoin de temps. Je ne suis pas magicien pour arriver, prendre une chose qui ne marche pas depuis 4 ans et faire marcher cela en 1 mois... Je suis là pour être honnête" a-t-il prévenu.

Arrivé à quelques jours du début des éliminatoires du mondial 2022, l'ancien entraineur de Primeiro De Agosto (Angola) veut faire la meilleure campagne possible avec le Togo logé dans le groupe H en compagnie du Sénégal, de la Namibie et du Congo Brazzaville. Mais sa mission principale reste de qualifier le Togo à la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire.