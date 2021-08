Congo-Kinshasa: Université Senghor d'Alexandrie - Le Pr Ribio Nzeza nommé directeur du département de culture

Âgé de 37 ans et de nationalité congolaise (RDC), le Pr Ribio Nzeza devient le plus jeune directeur d'un département de l'histoire de l'université Senghor, la première personnalité africaine à diriger le département de culture de cette université et le premier ressortissant d'Afrique centrale.

Le Pr Ribio Nzeza prendra ses nouvelles fonctions le 1er octobre prochain et va succéder au Français Jean-François Fau. Depuis sa création, le département de culture de l'université Senghor a été dirigé par quatre Français : Caroline Gaultier, Myriam Morel-Deledalle, Christophe Euzet et Jean-François Fau.

Créée en 1990 à Alexandrie, en Egypte, et basée dans la même ville, l'université Senghor est l'une des quatre opératrices directes de la Francophonie, en plus de la chaîne de télévision TV5Monde, de l'Association internationale des maires francophones (AIMF) et de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

A Alexandrie et sur ses dix autres campus en Afrique et en Europe, l'université Senghor propose des masters spécialisés et des formations courtes répondant à des besoins de renforcement de compétences des cadres pour le développement de l'Afrique.

Ces masters sont déclinés en huit spécialités professionnelles dans quatre départements : le département « culture » avec la gestion du patrimoine culturel ainsi que le management des entreprises culturelles ; le département « environnement », avec la gestion des aires protégées et de la biodiversité ainsi que la gestion de l'environnement ; le département « management », avec gouvernance et management public ainsi que management de projets et le département « santé », avec les formations en nutrition internationale ainsi qu'en santé publique internationale.

À Alexandrie, l'université Senghor accueille chaque deux ans, entre 160 et 200 étudiants sélectionnés sur concours parmi plus de trois mille candidats de vingt-cinq pays différents. Cent vingt d'entre eux, dont la moitié de femmes, bénéficient d'une prise en charge complète, sous forme de bourse d'études.

Un ancien de la maison

Le Pr Ribio Nzeza Bunketi Buse est détenteur d'un doctorat en communications sociales de l'Université catholique du Congo, d'un master en gestion des industries culturelles de l'Université Senghor d'Alexandrie et d'un certificat en business, relations internationales et économie politique de la London School of Economics and Political Science.

Actuellement, il est professeur associé au département des sciences de l'information et de la communication de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kinshasa et également à la faculté des communications sociales de l'Université catholique du Congo. Ses enseignements portent sur le management des industries culturelles et créatives, le journalisme multimédia, le journalisme d'investigation et les réseaux sociaux numériques.

Au niveau international, le Pr Ribio est affilié comme enseignant au master 1 gestion des industries culturelles au campus de Saint-Louis du Sénégal de l'université Senghor d'Alexandrie. En mai 2019, il a fait partie des professeurs animateurs du séminaire "Dynamiques des sociétés africaines" au département de sociologie de l'université Laval au Canada au sein du Groupe interuniversitaire d'études et de recherches sur les sociétés africaines.

Consultant pour plusieurs organisations

Sur le plan de la consultance, le Pr Ribio est actif dans les industries culturelles (industrie musicale en particulier), les politiques culturelles, la gestion des projets culturels ainsi que le management des organisations culturelles et des entreprises de communication.