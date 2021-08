Cote d'Ivoire: Cas d'Ebola en Côte d'Ivoire/Le ministre Pierre N'Gou Dimba - "La situation est sous contrôle..."

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, bien que préoccupé par la survenue du premier cas de la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire, affiche une sérénité et se veut rassurant. Et ce, à cause du dispositif sanitaire mis en place pour donner la riposte à toutes situations sanitaires.

« Certes, nous sommes face à un événement que nous ne souhaitions pas, mais rassurez-vous, la situation est sous contrôle. Notre système sanitaire est assez exigeant et robuste pour contenir cette situation... », rassure le ministre. Qui explique que le système a été actualisé et renforcé avec l'implication des structures communautaires et des postes de contrôle aux frontières.

Expliquant la présence de la malade sur le territoire ivoirien, le ministre de la Santé indique que le car qui la transportait n'est pas parti de la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Mais elle fait partie de ces personnes qui empruntent des chemins détournées pour contourner les frontières terrestres fermées à cause de la pandémie de la Covid. La preuve, c'est à Ouaninou, en Côte d'Ivoire, qu'elle a emprunté le car qui l'a emmenée à Abidjan.

Face à cette nouvelle donne, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle promet le renforcement de la surveillance épidémiologique aux frontières, avec des moyens modernes.

« Nous voulons protéger les Ivoiriens. Les populations doivent comprendre qu'elles doivent contribuer à cette tâche par la sensibilisation et la vigilance... », plaide le ministre Pierre N'Gou Dimba. Qui invite les communautés ayant reçu des personnes qui étaient dans le car avec la malade de les présenter aux autorités sanitaires, pour une prise en charge et appelle les populations au calme et à la sérénité.