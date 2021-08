Angola: Les travaux des centrales solaires de Benguela à bon rythme

Catumbela (Angola) — Cinq mois après son démarrage, la construction des centrales électriques solaires de Biópio et de Baía Farta, dans la province de Benguela, connaît des avancées significatives, avec la fixation de structures en panneaux, a appris lundi l'ANGOP.

Dotée d'un budget de plus de 256 millions d'euros, la centrale de la commune de Biópio, municipalité de Catumbela, a commencé à être construite le 11 mars dernier et devrait entrer en service en juillet 2022, d'une capacité de 188 mégawatts de puissance, générant une électricité propre et bon marché pour le système interconnecté, qui profite déjà à dix provinces.

Sur le site, la société portugaise MCA, entreprise constructrice du projet, poursuit les travaux, déjà de l'ordre de 27% d'exécution physique, pour la pose des pieux métalliques qui supporteront les 509040 panneaux solaires prévus à la centrale de Biópio, qui sera le plus grand projet photovoltaïque du pays, occupant 436 hectares de superficie.

Parallèlement, sur une extension de 186 hectares, le projet pour la centrale solaire de la commune de Baía Farta est en cours, avec l'installation de pieux pour les premiers modules solaires, avec un total prévu de 261.360 panneaux, qui devraient générer 96, 703 kWp d'électricité.

Les travaux, réalisés de l'ordre de 32%, coûteront environ 130 millions d'euros et devraient également être achevés d'ici 30 mois.

Jeudi, les travaux ont été visités et les délais d'exécution vérifiés, par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, et le gouverneur de Benguela, Luís Nunes.

S'adressant à la presse, le président du conseil d'administration de la Société publique de production d'électricité (PRODEL), Joaquim Ventura, a révélé que l'exécution physique atteindra le point maximum, à partir de septembre prochain.

Il a prédit que le ministère de l'Énergie et de l'Eau pourrait terminer les deux projets d'ici le milieu de l'année prochaine, car il y a des avancées importantes et l'entrepreneur raccourcit les délais, pour terminer les travaux avant la date initialement prévue.

Le gouvernant a souligné que la plupart des équipements des deux centrales photovoltaïques se trouvent déjà dans les zones où se déroulent les travaux respectifs et que l'entrepreneur est moralisé et a le plein soutien du Gouvernement angolais.

Comme principal gain d'investissement, il a mis en évidence le fait que dix provinces bénéficieront directement de l'énergie produite par les centrales électriques de Biópio et de Baía Farta, car elles seront connectées au réseau national de distribution d'électricité.

Les barrages du pays ayant peu d'apports d'eau, outre le fait que le régime pluviométrique très faible l'an dernier, Joaquim Ventura considère ces centrales comme un complément, avec une énergie moins chère, pour compenser le déficit hydrologique actuel.

Compte tenu de la faible pluviométrie dans le pays, il a également justifié l'utilisation de l'énergie thermique, malgré le coût de production élevé dû à la consommation excessive de carburant, principalement le gazole, que le Gouvernement importe.

"Avec ces centrales, nous allons réduire les dépenses en devises, qui étaient nécessaires pour acquérir du diesel, pour mettre les centrales diesel en service", a-t-il déclaré, ajoutant que le pays y gagnerait, en entrant dans une matrice énergétique environnementale, qui est la tendance mondiale d'introduction des énergies renouvelables.

Il a noté que l'Angola est un pionnier dans le domaine de l'énergie solaire, avec sept projets, qui augmenteront la capacité totale d'énergie solaire dans six provinces, notamment Benguela (la seule avec deux projets en cours d'exécution), Lunda Sul, Moxico, Bié , Huambo et Lunda Norte.

Le coût total du mégaprojet, qui prévoit de produire 370 mégawatts d'énergie propre, d'ici la fin 2022, dans le cadre de l'engagement du gouvernement angolais à augmenter la capacité de production d'électricité à partir de sources renouvelables, est d'environ 500 millions d'euros, garantis par l'Agence suédoise de promotion des exportations (SEK).

Étant des régions densément peuplées, les autorités prévoient que l'énergie bénéficiera à environ 1,2 million de familles, favorisant l'accès à une électricité propre et bon marché, en plus de réduire les coûts d'utilisation des petits et grands générateurs à essence et au diesel.