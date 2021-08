Angola: La technologie dans l'industrie pétrolière analysée lors d'une conférence

Luanda — Dans le but de renforcer la présence des femmes et des jeunes dans l'industrie pétrolière et d'identifier les opportunités d'affaires dans le domaine, des hommes d'affaires et spécialistes du secteur se réuniront, en novembre prochain, à Luanda, lors d'une conférence internationale.

Il s'agit de la deuxième conférence sur les services et la technologie dans l'industrie pétrolière en Angola (AOTC), qui se tiendra du 23 au 25, dans le but d'améliorer les relations entre les entreprises nationales et étrangères du secteur pétrolier opérant dans le pays.

L'événement est organisé par l'Association des fournisseurs de services de l'industrie pétrolière d'Angola (AECIPA, sigle en portugais) et réserve l'approche des problèmes urgents des industries pétrolières et énergétiques, en vue d'encourager le renforcement de la chaîne de création de valeur dans le pays.

Le partage de connaissances, d'informations et d'expériences entre entreprises est un autre objectif de la conférence, qui sera précédée, à partir du 26 de ce mois, de quatre webinaires, ayant comme intervenants des membres de l'Exécutif angolais, des experts des secteurs du pétrole et de l'énergie et des acteurs du secteur privé.

« La présence d'entreprises angolaises constituera le cœur du programme 'AOTC' 2021, suite au décret présidentiel 271/20, d'octobre 2020, qui approuve le nouveau cadre juridique pour la participation des entités locales dans l'industrie pétrolière angolaise », lit-on dans une note de l'organisation.

Selon le document auquel l'Angop a eu accès aujourd'hui, la conférence fait partie du programme de la série « L'énergie en Angola », lancé en décembre 2020 et établi par l'AECIPA en tant que plate-forme de partage de connaissances, d'informations et de solutions objectives pour les entreprises du secteur.

En 2020, la conférence sur les services et la technologie dans l'industrie pétrolière en Angola a été fortement parrainée par le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, et a compté sur les interventions de plus de 50 conférenciers, rassemblant un public de plus de 1250 personnes de 43 pays.

Lors de l'événement, plus de 300 réunions vidéo ont eu lieu, avec plus de 5 000 messages échangés via la plateforme spécifique de l'événement.

Selon le président de l'AECIPA, Bráulio de Brito, qui est également président de la Conférence AOTC-2021, la session d'ouverture de l'événement, en 2020, a été un succès retentissant, marquant l'histoire des futures collaborations et du développement des affaires, tout au long de l'industrie des services.

Après l'engagement des différents acteurs du secteur, le programme a été prolongé jusqu'en 2021, et, avec la création de la Série sur l'énergie en Angola, les différents agents de l'industrie pétrolière internationale se joignent à un programme hautement informatif d'événements virtuels, a-t-il déclaré.