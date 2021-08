Ile Maurice: Médaille d'argent aux JIOI 2019 - Mikey Denis arrêté avec Rs 43 m d'héroïne

Les frères Denis étaient surveillés par la brigade anti-drogue depuis un certain temps déjà. Hier lors d'une opération fructueuse, Brandon et Mikey Denis ont été arrêtés par l'Anti Drug and Smuggling Unit de la Western Division dirigée par le Chef Inspecteur Jagai.

Mikey Denis 30 ans et habitant Albion, était au volant d'un 4X4 à l'Avenue des Empereurs et il était suivi de son frère Brandon Denis, 28 ans, domicilié à Roche-Bois et qui était lui sur une moto de marque pulsar. Les limiers ont saisi 2.92 kg d'héroïne dans la voiture. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 43.8 millions.

Mikey Denis travaille comme boucher mais il est surtout un boxeur qui avait représenté Maurice aux Jeux des Iles de l'Océan Indien en 2019. Il avait décroché la médaille d'argent chez les 58 kilos.

Les enquêteurs n'écartent pas la thèse que les deux frères opèrent pour un réseau dans la région de Roche-Bois. Ils comparaitront devant la justice ce mardi.