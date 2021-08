Ile Maurice: Cour Suprême - Pravind Jugnauth esquive 37 questions d'Arvin Boolell sur Angus Road

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a ignoré les 37 questions liées à Angus Road que lui a posées Arvin Boolell. C'est dans le cadre de la Demand of Particulars concernant le procès en diffamation que Pravind Jugnauth lui a intenté devant la Cour suprême. Le Premier ministre lui réclame des dommages de Rs 25 millions.

Les questions ayant trait à sa propriété à Angus Road lui ont été adressées par le chef de file du Parti travailliste depuis le 4 mars 2021. Cela fait plus de cinq mois que le Premier ministre n'a pas répondu à une seule interrogation d'Arvin Boolell. La plainte contre ce dernier a été déposée devant la Cour suprême le 1er décembre 2020.

Arvin Boolell veut savoir du Premier ministre quel est le montant qu'il a payé pour cette propriété. Il veut également comprendre comment et par quels moyens le Premier ministre a payé une somme de Rs 4 millions en 2002. Il a demandé aussi à Pravind Jugnauth de lui communiquer une copie de l'acte notarié de sa propriété.

Arvin Boolell veut aussi connaître le nom du vendeur. Il a demandé à Pravind Jugnauth de lui communiquer tous les reçus du vendeur. Est-ce que le Premier ministre a acheté cette propriété de Bel Air Sugar Estate Ltd, s'est interrogé le député rouge.

Si le Premier ministre n'a pas payé personnellement au vendeur, le député rouge veut savoir qui l'a fait à sa place. Combien a payé personnellement Pravind Jugnauth pour cette propriété à Angus Road ? Est-ce que le paiement de Rs 20 milions, mentionné dans sa plainte, a été effectué par versements, s'est interrogé Arvin Boolell. Est-ce que Pravind Jugnauth a payé en liquide ou par transfert bancaire ?

Le député rouge veut savoir du Premier ministre quelle est «the source of funds, with documentary proof, towards the financing of the acquisition of the Angus Road Properties?». L'affaire sera appelée en septembre 2021. Arvin Boolell a retenu les services de Me Sanjay Bhuckory, Senior Counsel, et Me Rajesh Unnuth, avocat.