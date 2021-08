Sénégal: Gorgui Sy Dieng - "Je répondrai présent à chaque fois que je pourrais"

De retour en sélection après 2 ans d'absence, Gorgui Sy Dieng, le pivot sénégalais de Hawks d'Atlanta a dévoilé son rôle au sein des Lions basketteurs.

Gorgui Sy Dieng a signé son retour dans la tanière jeudi dernier et a participé à la 3è sortie des Lions face à l'équipe B du Sénégal au tournoi de Dakar. Il a enregistré au total 11 points, 7 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes.

Ecarté de la sélection depuis novembre 2018, Gorgui va à nouveau apparaître sous la tunique du Sénégal. L'ancien joueur de Seed Academy est revenu sur la rencontre avant de dévoiler son objectif avec les Lions.

«On a bien joué. On est en pleine préparation et il y a toujours des choses à améliorer dans le jeu. J'ai fait un voyage de 48h aux Etats-Unis et je suis revenu. Je m'adapte et on va rectifier beaucoup de choses. Le fait de jouer ce tournoi est une bonne chose. On va avoir des matches dans les jambes et améliorer encore d'autres aspects», a -t-il confié dans les lignes de wiwsport avant de poursuivre.

«Je suis dans cette équipe depuis 2018. Je fais partie aujourd'hui des anciens. J'avais trouvé mes aînés et aujourd'hui je suis avec mes jeunes frères. J'ai toujours répondu à l'appel de la sélection surtout quand je suis à 100% de mes moyens. C'est la seule chose que je peux apporter à mon pays, porter le maillot et défendre nos couleurs. Je répondrai présent à chaque fois que je pourrais», a ajouté Gorgui.