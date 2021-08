Congo-Kinshasa: Premier League - Lukaku explique comment Drogba l'a conseillé pour son retour à Chelsea

Romelu Lukaku est de retour à Chelsea, huit ans après, et l'ancien attaquant de légende des Blues n'y est pas pour rien.

Romelu Lukaku est bien arrivé à Chelsea et il retrouve ses marques. Contre un montant de 115 millions d'Euros, l'attaquant belge d'origine congolaise est revenu à Stamford Bridge. Si sa première période chez les Blues n'avait pas été brillante, le Diable Rouge espère qu'il en sera autrement cette fois. Dans ce dossier, Chelsea s'est trouvé un soutien de taille. La légende des Blues, Didier Drogba, a activement participé au retour de Big Rom en Angleterre. Les deux nouent une très bonne relation, comme l'explique le Belgo-Congolais cité dans un entretien diffusé sur le site du club :

« Notre relation représente tellement pour moi. Ce n'est pas comme si nous discutions une fois par mois, je lui parle presque tous les jours ! Nous avons un groupe de discussion et on communique en permanence, et j'ai été en contact avec Didier encore un peu plus ces deux dernières semaines ».

L'Ivoirien a même aidé le joueur de 28 ans à fignoler les derniers détails avant son arrivée à Londres :

« J'avais beaucoup de questions à lui poser et il connaît toujours beaucoup de gens au sein du club. Il m'a vraiment bien préparé avec les derniers détails à régler. Maintenant j'ai juste besoin de connaître un peu mieux l'entraîneur, les joueurs et d'être disponible aussi vite que possible pour l'équipe. »