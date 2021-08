Congo-Kinshasa: Pollution des rivières Tshikapa et Kasaï identifiée dans l'Outil CB-CIS - Appel à l'action du CRREBaC /Auteur : CRREBaC, N° Réf. : CRREBaC/RTM/043/082021, Kinshasa 13 août 2021

Catastrophe environnementale et humaine sur la rivière Kasaï

Depuis le début du mois d'août 2021, les populations riveraines du bassin de la rivière Kasaï, précisément le long des rivières Tshikapa et Kasaï, vivent une catastrophe environnementale et humaine d'une ampleur incalculable. Cette catastrophe serait due à la pollution de ces rivières suite aux activités minières en amont du bassin versant de la rivière Tshikapa dans la partie angolaise. Il s'agirait des complexes miniers de Luo, Camatchia-Camagico et Catoca.

Sur la base des images Sentinel publiées par Visio Terra (Equipe Sentinel Vision, EVT-919, 2021) et nos investigations préliminaires auprès de la population riveraine, cette pollution a été observée depuis le 15 juillet 2021 à partir de la source dans la partie angolaise et aurait fait 15 jours pour atteindre la ville de Tshikapa, et 21 jours pour atteindre la cité d'Ilebo en République démocratique du Congo.

En outre, les informations obtenues de la station de surveillance du Centre de Recherche en Ressources en Eau du Bassin du Congo (CRREBaC) de l'Université de Kinshasa, installée sur 2 la rivière Kasaï au niveau de Kutumuke, la pollution y a été observée en date du 12 août 2021, avec possibilité d'atteindre en très peu de temps le fleuve Congo à Kwamouth, situé à 140 km de cette station. Kinshasa n'étant situé qu'à 190 km de Kwamouth, la diffusion de cette pollution est à craindre.

Les conséquences préliminaires enregistrées comprennent la pollution des eaux, l'intoxication et la perte de la faune et la flore aquatique, les maladies d'origine hydrique pour les populations riveraines, la perturbation des activités de pêches et de navigation, et le manque d'accès aux services d'eau à usage domestique et de recréation. Fig. 2 Effets immédiats de la pollution des rivières Tshikapa et Kasaï en RD Congo

Stratégie de surveillance

Pendant les cinq dernières années, le CRREBaC a mis en place des outils de surveillance et de planification, utiles pour la gestion intégrée des ressources en eau du Bassin du Congo. L'un de ces outils est le CB-CIS, une interface de connaissance qui fournit des informations de haute portée scientifique sur la structure, les processus et les fonctions des ressources en eau à l'échelle des sous-bassins versants, ainsi que sur les impacts de changements dans l'environnement physique et dans la société. La figure ci-après identifie la source de la pollution à partir de l'outil CB-CIS, qui fait référence au sous bassin ID 1481, situé dans les provinces de Lunda Norte et Lunda Sul en République d'Angola.

Il a été possible d'identifier également dans CB-CIS la diffusion de la pollution pour les sous bassins en aval, tels que présentés dans la figure et le tableau ci-après.

Depuis 2017, CRREBaC assure la surveillance des flux hydrologiques (qualité et quantité de l'eau) à partir de sa station installée sur la rivière Kasaï à Kutmumuke, dont le prélèvement automatique des échantillons de la rivière se fait 24h sur 24h.

C'est l'unique station complète sur la rivière Kasaï qui peut être utilisée à ce jour pour évaluer la situation avant et après cette tragédie. Ces mesures devront être complétées par d'autres mesures en amont et en aval de la station CRREBaC en vue d'évaluer le niveau du risque. Ceci devrait permettre d'établir les responsabilités et orienter la prise de décision pour la gestion durable des ressources en eau du bassin versant de la rivière Kasaï.

Actions Urgentes à Mener

Eu égard à ce qui précède, il est urgent de mettre en place une stratégie de surveillance en vue d'évaluer les dégâts, et de proposer des mesures de réponse, d'atténuation et de réparation. Il s'agit de : Etablir un plan de mesures hydrodynamiques et d'échantillonnage d'eau, des sédiments et de la biodiversité aquatique en amont et en aval de la station CRREBaC, et en fonction des sous bassins et des biefs exposés tels qu'identifiés dans l'outil CBCIS en vue de déterminer l'ampleur de la charge polluante ; Conduire dans le plus bref délais une campagne ciblée de collecte de données de terrain et d'analyses de laboratoire en fonction du plan de mesures hydrodynamiques et d'échantillonnage susmentionné ; Evaluer l'impact socio-économique et environnemental de la pollution et proposer des mesures d'atténuation et de réparation ; Renforcer la capacité opérationnelle de la station de surveillance du CRREBaC et dupliquer ce modèle sur d'autres points sensibles, notamment les zones d'exploitations minières et industrielles, les zones à forte concentration de population, et les zones à biodiversité unique telles que le Pool Malebo qui subit la pollution des activités anthropiques de l'ensemble du bassin du Congo ; Mettre en place un programme accéléré de formation des formateurs en vue d'accroitre la capacité technique et opérationnelle des services impliqués dans le suivi des risques des catastrophes liées à l'eau.

Contacts Centre de Recherche en Ressources en Eau du Bassin du Congo - CRREBaC Site web : www.crrebac.org Tel : +243820949456 / +243852780555 Email : crrebac@crrebac.org ; raphael.tshimanga@unkin.ac.cd Site FOGRN-BC, Campus de l'Université de Kinshasa, Kinshasa - Mont Amba BP 117 KIN XI