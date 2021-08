Congo-Kinshasa: Les FARDC éradiquent l'insécurité dans le respect des droits humains/Etat de siège - Patrick Muyaya et Fabrice Puela appellent au soutien aux actions du Gouvernement

Les actions de grande envergure des Forces Armées de la République Démocratique du Congo se poursuivent. Des localités et villages considérablement récupérés, les droits de paisibles citoyens congolais quasiment inviolés, le Gouvernement Sama à l'œuvre et à la manœuvre pour la pacification du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Tenez, tel est l'aperçu général de ces deux provinces sous état de siège. Ces avancées significatives ont été annoncées hier lundi 16 août 2021 au cours d'un briefing consacré à cette mesure prise par le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi conformément à l'article 85 de la Constitution pour confier la gestion du Nord-Kivu et de l'Ituri, deux provinces rongées par l'insécurité depuis des années, entre les mains des Officiers FARDC et de la Police Nationale Congolaise.

A en croire Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement, la volonté manifeste du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi et du Gouvernement de la République de ramener la paix en RDC, particulièrement dans sa partie Est, continue de donner des signaux forts et une lueur d'espoir de voir l'insécurité engloutie.

L'arrivée des Forces spéciales du Gouvernement américain à Kinshasa, a rappelé le Ministre, en témoigne quelque chose. Même constat pour le Ministre des Droits Humains Fabrice Puela qui, pour son baptême de feu devant les chevaliers de la plume à l'initiative de son Collègue Muyaya, a annoncé et salué, en même temps, l'installation du Gouvernement militaire du Nord-Kivu à Beni pour suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie du pays.

Un autre élément de taille prouvant la détermination des autorités du pays, selon le Ministre Muyaya, c'est la mise en place du Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation dont le Coordinateur ainsi que tous les autres animateurs ont été nommés par Ordonnance Présidentielle la semaine passée.

Pour les deux Guerriers du Gouvernement Sama Lukonde, il a été constaté, depuis la proclamation de l'état de siège des avancées énormes. Des signaux forts en termes de baisse de violation des droits de l'homme, soit 14% dans le sens chiffré, sont signalés et continueront à caractériser les actions de deux Gouverneurs militaires, chacun dans sa province respective, pour le rétablissement effectif de l'autorité de l'état dans ce coin de l'Est de la République Démocratique du Congo.

Interrogés sur le débat autour du choix de Tony Tambwe Ushindi à la tête du P-DDRCS, le Porte-parole du Gouvernement a formellement insisté sur le fait que le plus important, pour chaque congolais est de regarder l'avenir, dans une certainement mesure car, a-t-il dit, chacun a son passé et que cette étape de la vie humaine n'a forcément pas une influence sur l'instant présent. Pour lui donc, ce Programme confié à Tony Ushindi aura la responsabilité de permettre la réintégration, à la vie civile, des miliciens qui déposeront les armes.

« Aujourd'hui, le plus important pour nous c'est de regarder l'avenir parce que le profil de celui qui doit diriger le programme DDRCS, c'est un profil qui répondre à un certain nombre de critères », a soulevé le Ministre Muyaya comme pour dire que le nommé Ushindi a des atouts nécessaires pour exercer ce rôle lui confié par Fatshi. Par ailleurs, sur la problématique des élections à venir, le Porte-parole du Gouvernement a fait savoir que les batteries sont en marche pour la réussite de sa mission de mettre les moyens pour la Centrale électorale, loin de lui, l'exécutif central, l'idée d'un quelconque glissement.