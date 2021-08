Madagascar: Volley - « Tournoi Firaisankina » - Huit clubs en lice

Des primes et des coupes seront en jeu lors de cette compétition. Ambiance et empoignades sont au programme.

Avec la situation sanitaire, l'organisation de compétitions sportives officielles et corporatives n'était pas autorisée. Réunir les férus de cette discipline et inciter les gens à la pratique sportive, c'est l'objectif de Génération Alphe Volley-Ball (GAVB), organisateur de la première édition du « Tournoi Firaisankina » de volley-ball, les 21 et 22 août. « La compétition est ouverte à tous les clubs sauf ceux qui ont participé aux Championnats de Madagascar 2019 et de la Zone 7 et les joueurs expatriés », a annoncé, Alphe Léon, organisateur de l'évènement. Le tirage au sort et la répartition des poules s'est déroulé, samedi, à Mahamasina.

Les éliminatoires se disputeront sur le terrain du Lycée Moderne Ampefiloha ce samedi 21 août et la phase finale se jouera ce dimanche 22 août, au Gymnase de l'Académie Nationale des Sports à Ampefiloha. Huit équipes se partageront les joutes, tout au long de ces deux jours de compétitions. Le droit d'engagement a été fixé à 100.000 ariary. Des coupes, « Ondry » et des primes seront distribuées aux vainqueur et finaliste. « Cette compétition est la suite du tournoi de football organisé sur le terrain By-Pass. Nous n'avons pas de visée politique, mais, l'objectif est de fédérer les amateurs de sports. Ce n'est que le début, mais, la suite s'annonce très intéressante », a continué Alphe Léon. Avec les équipes en course, les empoignades et les acharnements s'annoncent très intéressants à Ampefiloha.

Les poules

A

Rvbc

Salama

CUA

Auximad.

B

Etec

Gavb

Ministère Santé