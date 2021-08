Congo-Kinshasa: Plan de transition de retrait échelonné, responsable et durable - MONUSCO - Sama Lukonde valide le plan proposé par Bintou Keïta

Le Premier Ministre Sama Lukonde Kyenge a présidé, ce samedi 14 août 2021 à l'Hôtel du Gouvernement, la réunion du groupe de travail conjoint Gouvernement-Monusco dans le cadre du processus de retrait progressif de la Mission Onusienne en RDC.

Au cours de cette réunion, faisant suite à celle tenue le 5 juillet sur le même sujet, le plan de transition de retrait échelonné, responsable et durable a été validé. Au sortir de cette audience, la représentante du Secrétaire Général de l'ONU en RDC et Patronne de la Monusco, Bintou Keita, s'est dite satisfaite des résultats enregistrés.

«C'est une réaction d'enthousiasme parce que nous avons lancé, dans ce même espace, le 05 juillet dernier, le groupe de travail conjoint entre le Gouvernement et les Nations unies. Aujourd'hui, exactement 40 jours après avoir lancé le groupe de travail conjoint, un des ces groupes qui s'occupe de transition a délivré un produit. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un jour un peu exceptionnel. Parce que c'est aussi un modèle que nous avons très bien monté et nous avons délivré un produit qui, avec ses 18 jalons, montre qu'il y a eu une harmonisation des perspectives et des points de vue entre les autorités et les Nations unies », a signifié Bintou Keïta.

Par ailleurs, elle appelle les autres partenaires à soutenir la mobilisation des ressources pour que ces 18 jalons contribuent au développement du pays. «Maintenant, c'est le début d'un marathon et d'un sprint jusqu'en 2024 où nous devons délivrer ensemble, sous le leadership du Gouvernement, avec l'appui du système des Nations unies, ces 18 jalons.

Nous allons avoir besoin de beaucoup de partenaires, qui doivent nous aider afin que les ressources soient mobilisées pour que ces 18 jalons qui constituent des fondations puissent être en place solidement en vue d'orienter la trajectoire de la République démocratique du Congo vers le développement. Je ne suis pas seule. Je suis avec des collaborateurs », a-t-elle renchérit, avant d'accorder la parole à l'un de ces partenaires, le Coordonnateur Humanitaire de la MONUSCO, David McLachlan-karr, qui a particulièrement travaillé comme coordonnateur et leader pour les Nations unies sur cette feuille de route de transition.

Vers de nouveaux horizons

Prenant la parole, David McLachlan-Karr, Représentant Spécial adjoint et Coordonnateur Humanitaire, a déclaré que ce groupe de travail conjoint Gouvernement-MONUSCO a abouti à une grande victoire. Cet accord de transition est une nouvelle étape dans la relation avec le Gouvernement congolais. Il représente également la feuille de route pour les activités de 22 agences et programmes du système des Nations unies qui vont continuer à travailler avec le Gouvernement Congolais dans le cadre de l'aide au développement durant les 4 prochaines années.

«Merci beaucoup à la représentante spéciale en tant que coordinateur résident. Pour nous, c'est un moment historique parce qu'avec cet accord de transition, on a aussi une feuille de route pour le travail d'aide au développement du pays. Les 22 agences et programmes du système des Nations unies vont continuer de travailler avec le Gouvernement. Cela va former notre plan-cadre stratégique pour l'aide au développement du pays. C'est pour cela que ce plan de transition représente, pour nous, une nouvelle étape dans les relations avec le Gouvernement et un plan pour les 4 prochaines années ici au pays», s'est-il étendu.

Il sied de signaler la participation à cette réunion des Vice-Premiers Ministres de l'Intérieur et des Affaires Etrangères, les Ministres d'Etat au Plan et à la Justice, l'Administrateur Général de l'Agence National des Renseignements et d'autres experts patentés.