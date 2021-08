Madagascar: Pas de budget pour la rentrée - Des mères de famille proposent de vendre leurs cheveux

Les fournitures scolaires, le cauchemar des parents d'élèves, à moins de deux semaines de la rentrée.

Triste réalité. Vendre ses cheveux afin de trouver de quoi faire, face aux dépenses de la prochaine rentrée scolaire. Ce type de proposition se multiplie actuellement face aux difficultés financières des ménages, ne permettant plus de continuer à scolariser les enfants. C'est ainsi qu'on voit de plus en plus de femmes poster sur les réseaux sociaux des propositions pour trouver acquéreur de leur longue chevelure et pouvoir couvrir les charges liées à la rentrée : frais d'inscription et frais généraux, écolages, fournitures scolaires et habillement des enfants, etc... Une solution de dernier recours pour ces jeunes mamans, après avoir tout essayé. « On n'a plus d'argent et je ne vois pas d'autres solutions. C'est ce qui m'a poussée à me séparer de mes longs cheveux. Vu leur état, je pense pouvoir en gagner quelques millions de fmg. Ils repousseront ! », confie non sans mal l'une de ces femmes. Ses cheveux lisses et épais ont de fortes chances d'intéresser les acheteurs de cheveux naturels.

Vols. Ces derniers mois, les beaux cheveux longs sont très convoités. Des salons de coiffure proposent de les acheter à des prix parfois très élevés selon leur qualité des cheveux. Cette demande grandissante est même à l'origine de la prolifération des « vols de cheveux », il y a quelques mois : des femmes aux longs cheveux se faisaient agresser dans la rue et leurs cheveux étaient sauvagement coupés. Les cheveux lisses et épais, et les longs cheveux frisés, suivant la tendance « curly », sont les plus recherchés.

Toutefois, les cas de vols de cheveux se font plus rares ces derniers temps. De leur côté, les salons de coiffure, ne voulant pas encourager ce phénomène, refusent d'acheter des cheveux déjà coupés. Se basant sur le consentement, ces salons n'acceptent que les cheveux coupés sur place. Les femmes désirant vendre leurs cheveux devront alors se déplacer auprès des salons acheteurs. Cette démarche, les mères de familles qui ont émis des propositions sur les réseaux sociaux vont certainement l'entreprendre : échanger, bien malgré elles, leurs longs cheveux contre quelques centaines de milliers d'ariary, et pouvoir continuer à scolariser leurs progénitures...