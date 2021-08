Madagascar: Me Willy Razafinjatovo - « Que l'affaire Paul Rafanoharana suive son cours normal »

Me Willy Razafinjatovo, alias Olala, a tenu une conférence de presse, hier, à son domicile à Ankadifotsy.

Comme il fallait s'y attendre, il a parlé de l'affaire Paul Rafanoharana. Documents à l'appui, l'avocat de ce dernier de montrer un dossier qui fait état de « revalorisation de votre situation de conseiller diplomatique du président de la Transition ». Il s'agit notamment de Paul Rafanoharana. Il se pose d'ailleurs la question « on ne va pas tuer quelqu'un avec un fusil de chasse, de plus, un président de la République. Et pourquoi attendre un an, avant de déclarer qu'il y avait une tentative d'assassinat du chef de l'Etat. Et qu'aucun membre de l'opposition n'est impliqué».

Et de continuer qu'il faut que « l'affaire suive son cours normal ». De son côté, Me Maka qui traite le même dossier, de déclarer qu'une enquête au fond a été menée à l'encontre de l'épouse de Paul Rafanoharana ce jour (lire hier) à Antanimora, étant donné que ladite personne est malade, les enquêteurs ont ainsi fait le déplacement. Toujours lors de cette rencontre avec la presse, Me Olala a parlé d'un article qui est paru dans un quotidien de la capitale dont l'auteur n'a fait que le fustiger. Dans tous les cas, selon ses dires, il n'entend pas porter plainte.