Madagascar: Musique - No Mady reprend la scène

La bassiste, Tasha Randrianarilalaina, rejoint la chanteuse Stéphanie Razakaratrimo et le batteur Miora Rabarisoa.

No Mady ? Une bande de jeunes en pleine ascension dans le showbusiness. Habitué des festivals internationaux, le groupe prime également sur les inconditionnels de la Grande Île. Le trio retrouvera les noctambules à la Teinturerie Ampasanimalo, samedi. Si les adeptes du genre les connaissent par cœur, le large public peut déjà les découvrir sur les réseaux sociaux et les plateformes digitales. No Mady, un groupe de rock électro grunge malgache, parfois qualifié de cold wave, est actuellement formé par Stéphanie Razakaratrimo au chant et à la guitare, Miora Rabarisoa à la batterie et aux samples, et récemment par Tasha Randrianarilalaina à la basse.

Les messages sont diversifiés. Les chansons parlent de la vie au quotidien des Malgaches comme « Kamolahy », « Tara lava », « Ravi-dena », « Zazabe » ou encore « Kenona », d'amour dans « Avelao », « Song about », « Need to » mais aussi de sexe « Sex », « Sin », « Fitiavam-b ». Leurs compositions sont écrites en malgache, en français et en anglais.

Les sons et inspirations qui en découlent proviennent d'influences variées, allant du rock, au rap, en passant par la musique électro, par le jazz, le classique et aussi les musiques traditionnelles. Le groupe se fait remarquer lors du festival Libertalia de 2017 et réussit à participer aux Transmusicales de Rennes, la même année. En Octobre 2018, No Mady assure la première partie de quatre dates des Inspector Cluzo au Nord de la France, et joue pour le Rock in love à La Cible Pigalle, Paris. Ceci étant, il assure la première partie des Dizzy Brains à La Maroquinerie.

De fil en aiguille, le groupe réalise deux concerts à La Réunion avec les Dizzy Brains et des groupes de rock locaux en octobre 2019. Durant l'année 2020, marquée par le début de la pandémie de coronavirus, ils ont fait une résidence suivie d'une représentation à l'Institut Français de Madagascar en février 2020. Dernièrement, ils se sont produits à l'Akoor Digue lors de l'évènement Koba Libre III organisé par Buskers Madagascar. Avec l'ouverture des scènes, le groupe compte reprendre la scène avec ce premier rendez-vous de l'année 2021.