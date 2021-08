Madagascar: Rencontre Rajoelina - Chakwera

La réunion au sommet qui aura lieu ce jour à Lilongwe sera marquée par la passation entre le président mozambicain et le président malawite qui assurera désormais la Présidence de la SADC.

Pas de répit pour le président Andry Rajoelina. Juste après la cérémonie de présentation des membres du gouvernement qui s'est déroulée au Palais d'Iavoloha, le Chef de l'Etat a mis le cap sur Lilongwe, la capitale du Malawi pour assister au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique Australe (SADC). La délégation malagasy a atterri à l'aéroport local dans la nuit du 15 août. Hier, Andry Rajoelina a eu une journée chargée marquée par plusieurs rencontres bilatérales. Il a notamment été reçu au Palais d'Etat Kamuzu Palace, par le président du Malawi Lazarus Chakwera qui assurera désormais la Présidence de la SADC. Il s'agit de la première rencontre officielle entre les deux présidents.

Cette entrevue a permis aux deux personnalités d'explorer la possibilité de coopération entre Madagascar et le Malawi qui peut toucher plusieurs secteurs d'activités, notamment dans le domaine de la santé. En effet, le président Lazarus Chakwera affirme qu'il suit de près la façon dont son homologue malgache gère la pandémie de la COVID-19. Son pays s'intéresse particulièrement à l'efficacité du CVO et la découverte par les chercheurs Malagasy du CVO Plus gélule. Le Malawi enregistre plus de 1900 morts liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, soit environ 3% de taux de mortalité. Le pays est actuellement fortement touché par la troisième vague du coronavirus.

Remèdes traditionnels. Le président Andry Rajoelina a ainsi partagé l'expérience malgache qui a été marquée par le confinement, la distribution gratuite des médicaments et des remèdes contre la COVID-19, mais surtout l'implication de l'Armée qui a joué un rôle prépondérant. Le président Lazarus Chakwera reste convaincu que les remèdes traditionnels sont efficaces pour le Continent africain afin de combattre la COVID-19. En effet, les deux présidents envisagent une solution afro-africaine à cette pandémie mondiale. Les questions relatives aux vaccins anti-COVID ont également été évoquées durant ce tête-à-tête. L'Afrique reste convaincue d'être capable de produire des vaccins. Le Malawi se dit disposé à collaborer avec les chercheurs Malagasy pour réaliser ce projet. Les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du tourisme ont également été évoqués.

Ce jour, le président Andry Rajoelina assistera à la séance plénière dans le cadre du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la SADC. La tenue de ce Sommet a été décidée au mois de juin dernier, lors du Sommet extraordinaire qui s'est déroulé au Mozambique. A l'ordre du jour figureront la mise en œuvre du Plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP 2020 - 2030), l'évolution de la réalisation de la feuille de route de la SADC dans le domaine de l'industrie. Ce sera aussi une occasion pour le comité en charge des Finances et celui en charge des Finances et des ressources humaines et de l'administration de présenter leur rapport d'activités.