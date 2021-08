Madagascar: Trad'Fusion - Haja Telofangady, Mbola Talenta et Petit Percu ce jeudi

Ces derniers temps, Haja Telofangady et Mbola Talenta ne semblent plus vouloir se quitter. Les deux artistes se partagent quasiment leurs scènes.

Ce jeudi encore, ils sont annoncés au No Comment bar Isoraka avec Petit Percu, pour un set qui promet des cordes et du rythme. Tous amoureux de la musique traditionnelle malgache, les trois musiciens-chanteurs vont encore une fois mettre à l'honneur un répertoire où valiha, guitare et percussions se mélangent à merveille et rappellent le bon vieux temps des musiques jouées sur les grands murs en terre des hauts plateaux. Ceux qui les suivent depuis toujours savent très bien à quoi s'attendre pour cette soirée du jeudi 19 août 2021.

Par contre, ce sera également l'occasion pour ces artistes de continuer la promotion de la musique traditionnelle fusion de Haja et Mbola aux yeux et aux oreilles d'une partie du public qui n'est pas encore connaisseur. L'événement est prévu débuter à 20 h pour les intéressés. À noter que malgré l'ambiance très conviviale proposée, il reste important de respecter les gestes barrières. Et bien sûr, comme d'habitude, l'entrée à ce concert est libre, même si l'établissement se réserve le droit d'entrée.