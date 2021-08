Madagascar: Gouvernement - Rang protocolaire remanié

L'ordre protocolaire des membres du gouvernement a fait également l'objet de remaniement.

Si le ministre de la Défense nationale, le général Léon Richard Rakotonirina et son homologue des Affaires étrangères, Patrick Rajoelina occupent respectivement le premier et le second rang, le Garde des Sceaux Herilaza Imbiki remonte à la troisième place par rapport à celle occupée auparavant par son prédécesseur. En revanche, la nouvelle ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison recule au 5ème rang alors que le Grand Argentier sortant était le numéro 3 dans le gouvernement sortant.

Avance. Le nouveau ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation Edgar Razafindravahy figure au 7ème rang si la précédente titulaire du portefeuille était à la 16ème place. La ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy avance aussi dans l'ordre protocolaire en passant de la 21ème à la 16ème place. Même topo pour le nouveau ministre des Transports et de la Météorologie Tinoka Roberto qui saute du 20ème au 14ème rang. Le ministre du Tourisme Joël Randriamandrato gagne 3 places par rapport à son ancien rang. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable Vahinala Baomiavotse passe également de la 17ème au 12ème rang. De même, la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des lois sociales, Gisèle Ranampy saute du 14ème au 9ème rang. Idem pour la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Béatrice Assoumacou qui remonte à la 10ème place.

Recul. Pour sa part, le ministre de la Sécurité Publique, le Contrôleur général de Police Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison conserve la 6ème place. Recul par contre pour le ministre de l'Aménagement du Territoire, Hajo Andrianainarivelo qui devient le numéro 8 du gouvernement. De numéro 8, la ministre de l'Education nationale Marie Michelle Sahondrarimalala devient le numéro ... 13. Les trois vice-ministres respectivement chargés de l'Elevage, de la Reforestation et de la Jeunesse portent les numéros 28, 29 et 30 dans la nouvelle équipe gouvernementale. Juste avant le Secrétaire d'Etat chargé des Nouvelles villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa et celui en charge de la Gendarmerie, le général de division Serge Gelle qui ferme la marche.