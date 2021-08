Madagascar: Transport clandestin - Les taxis-villes réclament la chasse des taxi-motos

Justin, un chauffeur de taxi-ville, a de plus en plus du mal à faire vivre sa famille. « Cette activité ne marche plus comme avant.

Parfois, je rentre sans avoir fait une seule course. Les gens n'ont pas d'argent. Mais ce qui est vraiment en train d'anéantir notre activité, ce sont ces taxis-motos », lance-t-il. Ces taxis-motos, qui opèrent illicitement, sont présents dans plusieurs coins de la ville d'Antananarivo. On en trouve, surtout, près des arrêts bus, comme à Anosy, sur le pont de Behoririka, ou à Andrefan'Ambohijanahary. Ils stationnent avec leur scooter dans ces arrêts et demandent aux passants, s'ils ne veulent pas faire leur trajet avec un « taxi-moto ».

Il ne leur est pas difficile de trouver des clients, avec leur service rapide et peu coûteux. « Je dois arriver aux 67 Ha, en quinze minutes. La moto est le moyen de transport le plus rapide pour être sur d'arriver dans les temps. Cette course ne me coûtera pas plus de 5 000 ariary. Si je le fais en taxi, je dois verser, au moins 15 000 ariary », lance Bruno, un habitué des taxis-motos. Ce dernier reconnaît, cependant, que sa sécurité n'est pas assurée lorsqu'il roule avec un taxi-moto. « L'état de ces véhicules motorisés n'est pas très rassurant. En plus, le casque utilisé ne vous protègera pas, en cas d'accident. Que veux-tu, nous sommes à Madagascar, tout est permis», rajoute-t-il.

Les chauffeurs des taxi-villes réclament la suspension des activités des taxi-motos comme moyen de transport dans la ville d'Antananarivo. « Supprimez-les ! Ils nous tuent», lancent-ils. Plusieurs transporteurs ont fait une pétition pour renforcer leur demande. Les chauffeurs des taxi-motos, quant à eux, demandent à être régularisés.