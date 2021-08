Madagascar: Nominations - De nouvelles têtes pour les secteurs économiques

Les ministres chargés du secteur économique sont des spécialistes et des connaisseurs en la matière. L'économie du pays devrait ainsi décoller surtout après la pandémie.

Le ministre de l'Économie et des finances est une femme. Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a été le secrétaire général de ce département au temps de l'ancien ministre Richard Randriamandrato. Elle est par ailleurs, gouverneur suppléant de la Banque mondiale depuis 2020, a été présidente de la commission nationale des Marchés de 2016 à 2020. Elle est diplômée en Management public d'une université aux États-Unis, en droit et en sciences politiques, option relations internationales. La nouvelle ministre est un magistrat administratif.

L'autre femme tenant un département économique est Sophie Ratsiraka, la fille du feu président de la République, Didier Ratsiraka. Elle est chargée du ministère de l'Artisanat et des Métiers. Elle est diplômée en physique chimie et possède des expériences en laboratoire pharmaceutique.

Le secteur de l'Énergie connaît également du renouveau avec l'ascension d'Andry Ramaroson à la tête du ministère de l'Énergie et des hydrocarbures. Il a été longtemps le directeur général de l'Énergie du département. Le département des Mines sera désormais assuré par Brice Randrianasolo, ingénieur géologue détenant un doctorat en SIG géomatique, un diplôme en cartographie minière. Il a été indiqué avoir donné plusieurs conférences sur les Mines. La responsabilité pour le développement de l'Industrie, du commerce et de « la consommation » qui s'ajoute à l'appellation du ministère, incombe à Edgard Razafindravahy, PDG du groupe Prey. Outre les activités politiques de celui qui est aussi leader du parti ADN, Edgard Razafindravahy est surtout un opérateur économique, possédant des expériences dans l'activité autour du blé et de la farine.

Déplacés

Le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche a été scindé en trois. L'Agriculture sera désormais dirigée par Harifidy Ramilison, connu dans le monde du développement rural. Déjà ministre de l'Agriculture avant 2009, ancien chef de la région Anosy, cet ingénieur généraliste a travaillé 33 ans dans le domaine. Senior consultant auprès de l'«International Fund for agricultural development », et du FIDA, il a également participé à l'élaboration d'un livre intitulé « Nourrir la terre, nourrir les hommes » mettant en valeur le projet du haut bassin du Mandrare.

Paubert Mahatante Tsimanaoraty, 40 ans, maitre de conférences à l'Université de Toliara et de l'Institut halieutique des Sciences marines de Madagascar (IHSM) est en charge du ministère de la Pêche et de « l'économie bleue». Une nouvelle dénomination signifiant l'importance de l'économie bleue. Le docteur est un membre actif d'une plateforme régionale des acteurs de la société civile dans la pêche et l'aquaculture, pour l'Afrique australe. Il est l'actuel président du Rotary club de Madagascar à Toliara.

Le département de l'Élevage prend la forme d'un vice-ministère et sera géré par le Docteur Raymond, un docteur vétérinaire, député élu dans la circonscription d'Antsiranana II. Il est le président de la Commission Élevage et de la protection animale à l'Assemblée nationale. Un jeune ministre vient à la tête du ministère des Postes qui prend une nouvelle dénomination « Le ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications, » et sera dirigé par Tahiana Razafindramalo, très à cheval avec le monde digital et ayant entamé la digitalisation du secteur public.

Le ministère des Travaux publics est confié à Jerry Hatrefindrazana, gouverneur de la région Anosy et ancien député de Taolagnaro. L'Ingénieur en Bâtiments travaux publics, spécialisé en génie civile remplace Hajo Andrianainarivelo qui devient ministre de l'Aménagement du territoire et des services fonciers. Tinoka Roberto Raharoarilala devient ministre des Transports et de la météorologie.

Attentes

La baisse des prix des PPN constituera le cheval de bataille du nouveau ministre de l'Industrie, du commerce et de la consommation. Les impacts de la pandémie é tan t énormes, Edgard Razafindravahy aura à développer de bonnes stratégies pour tacler les spéculations et le coût élevé de la vie.

L'Énergie a du pain sur la planche avec le cercle vicieux de la problématique de la Jirama, les subventions, les tarifs Optima et les collaborations avec les fournisseurs d'énergie. La Jirama devient-elle seulement une distributrice d'eau et d'électricité ?

L'ancien ministre de la Jeunesse et des sports aura à réfléchir sur le cas d'Air Madagascar en passe de mourir à petit feu. Le respect des cahiers des charges des véhicules de transport de personnes devra être surveillé de près par le ministre Tinoka Roberto Raharoarilala. La révision du contrat de Ravinala Airports sera-t-elle remise sur la table ?

Le nouveau ministre des Travaux publics, l'ingénieur en BTP parlera certainement dans les prochains jours du démarrage de la réhabilitation de la RN13, du moins le début de la réfection des points noirs qui se fera sous forme HIMO comme l'a proposé le président de l a République à la dernière conférence régionale pour l'émergence du Sud en juin dernier.

Le vice-ministre de l'Élevage, le Dr Raymond, s'attèlera à la traçabilité du bétail et la réouverture de l'exportation de la viande de bovidés.

Harifidy Ramilison démontrera sa spécialité en développement rural couplé avec l'atténuation de la sècheresse pour que le pays atteigne l'autosuffisance rizicole. Une pensée particulière sûrement pour le cas du Grand Sud de Madagascar.

Sophie Ratsiraka, elle, aura la tâche de donner de l'éclat au secteur de l'artisanat, longtemps mis à l'ombre. Le département de l'Économie bleue et la Pêche continuera les réflexions sur l'accord de pêche avec l'Union européenne, la réforme sur la Pêche et les licences de pêche, longtemps laissées à la polémique.